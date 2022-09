Protezione civile in campo per Gusti di frontiera

Sono 120 i volontari di Protezione civile comunale che scenderanno in campo da oggi a domenica per dare supporto operativo in occasione di Gusti di Frontiera, kermesse che animerà il lungo fine settimana di Gorizia. Il centro operativo comunale è stato allestito questa mattina nella sede della Polizia Locale, all'interno del palazzo municipale. Qui, grazie a un sistema integrato di telecamere, sarà possibile monitorare l'area cittadina interessata dai festeggiamenti.

I volontari saranno collegati con il Coc tramite due maglie radio attraverso una frequenza dedicata, che permette di comunicare anche in momenti in cui il traffico mobile da cellulare diventa intenso (situazione che si crea a seguito del gran numero di persone presenti in uno spazio relativamente ristretto, e che può originare problematiche di comunicazione per gli smartphone).

I volontari, 30 per ogni turno, daranno supporto dove richiesto, daranno indicazioni e forniranno informazioni ai partecipanti, inviteranno a non creare assembramenti, saranno presenti ai varchi, segnaleranno eventuali problematiche di competenza agli organi sanitari, assistendo eventuali fragilità.

Oltre alla squadra comunale di Protezione civile di Gorizia, opereranno le squadre di Cormons, Gradisca d'Isonzo, Pagnacco, Ronchi dei Legionari, Savogna, Farra, Duino, Villesse, Muggia, San Lorenzo Isontino, Turriaco, Capriva e Codroipo.

Con loro anche l'Associazione nazionale Alpini sezione di Gorizia, l'Associazione nazionale Carabinieri, i cinofili dell'associazione Isontina K9 Rescue e Ari Gorizia (radioamatori).