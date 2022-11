Protezione civile in piazza a Cervignano

C'è anche uno stand allestito dalla squadra comunale di Protezione civile di Cervignano del Friuli alla fiera di San Martino che prende avvio oggi per concludersi lunedì. I volontari hanno posizionato il gazebo in piazza Indipendenza per sensibilizzare la comunità locale e i partecipanti alla manifestazione rispetto all'importante attività per la protezione della popolazione e del territorio.

A Villanova di San Daniele del Friuli, invece, i volontari di Protezione civile del Distretto Collinare sono impegnati oggi in un'esercitazione per l'utilizzo delle motopompe. Saranno utilizzate per simulare lo svuotamento delle cantine in caso di allagamento. La base operativa si trova sul greto del Tagliamento, in località Villanova.

Tre gruppi Aib antincendio boschivo monteranno i vasconi per simulare il loro riempimento con acqua: i vasconi vengono utilizzati in caso di incendio da parte dell'elicottero munito di benna.

Esercitazioni anche a Ragogna, sempre per l'antincendio boschivo, e a Tarcento per un addestramento di attività di messa in sicurezza del territorio. Due volontari della squadra comunale di Protezione Civile del Comune di Campoformido partecipano oggi a un corso di autoprotezione in piscina.

Il fine settimana è spesso dedicato dai volontari di Protezione Civile delle squadre comunali ad attività di formazione, per essere sempre pronti nel momento del bisogno, a supporto, per aiutare le comunità e tutelare il territorio.