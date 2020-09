Prove tecniche di rientro a scuola

Prove tecniche di rientro in classe per gli studenti friulani. Da oggi molti istituti della regione hanno riaperto le porte agli alunni promossi, ma con qualche 'buco', obbligati a seguire i corsi di recupero. Un anticipo vero e proprio che si è svolto senza intoppi, ma con un'attenzione particolare al rispetto delle norme anticovid, tra distanze d'obbligo e igiene.

Un inizio anomalo e unico nella storia della scuola italiana quello di oggi, a causa della pandemia che di fatto ha tenuto a casa gli studenti di tutte le età da fine febbraio. Nel corso del lockdown i ragazzi hanno seguito le lezioni attraverso la Dad, la didattica a distanza, mentre per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 si tornerà alle lezioni in presenza, per la gioia di insegnanti e studenti, usciti piuttosto provati dalle lezioni on line. La Dad, però, non va in pensione, ma rimane una valida alternativa qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale.

La scuola è una priorità: lo ha ribadito il premier Giuseppe Conte; una “risorsa decisiva per l’Italia” per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, irrinunciabile. Insomma, la scuola deve riaprire anche se fino a ieri sul rientro pesava l'incertezza dei trasporti. Il Governo ha stabilito nuove linee guida che fissano la capienza dei mezzi di trasporto utilizzati dagli studenti all'80 per cento del totale. Un buon compromesso, anche secondo l'amministrazione regionale del Fvg: "Nonostante le richieste della Regione fossero più estensive, il Fvg ritiene un compromesso accettabile il cambiamento di posizione del Governo sul trasporto pubblico locale in vista dell'avvio dell'anno scolastico - la posizione manifestata al termine della Conferenza unificata Stato-Regioni dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga”.

Non tutti, però, oggi sono tornati a fare lezione in classe, poiché alcune scuole hanno optato per far seguire i corsi di recupero a distanza. Tra due settimane, invece, tutti in classe, con ingressi e uscite scaglionate e nuove regole per contenere gli eventuali contagi. Mai come quest'anno un grande ''in bocca al lupo!" a tutti, studenti, insegnanti, personale e famiglie!