Puliamo il mondo 2019 a Lignano Sabbiadoro

Appuntamento con l'ambiente, domenica 27 ottobre a Lignano Sabbiadoro, con la seconda edizione di "Puliamo il mondo", la versione italiana di Clean up the world, il più grande appuntamento di volontariato ambientale al mondo, che coinvolge 120 nazioni e 40 milioni di volontari. Il Comune, grazie alla collaborazione con il circolo Legambiente di Udine, domenica 27 ottobre organizza una giornata di pulizia del territorio.



L’assessore Ciubej esprime la sua soddisfazione affermando che “l’iniziativa è un piccolo gesto di grande valore educativo che contribuisce a sviluppare il senso civico di appartenenza dei partecipanti, inoltre un luogo più pulito e anche più bello e la bellezza è frutto anche della cura della comunità”.

A dar man forte ai volontari all’evento, coordinato dal Centro Giovani L. Hub park, ci sarà Bori Karen di Legambiente, i volontari saranno capitanati dall’associazione giovanile Menti Liberi che già da molti anni organizza a marzo la Cleaning March, la Consulta giovani e il Consiglio comunale dei ragazzi. Il programma prevede come punto di ritrovo (alle 10:00) il L. Hub park, indicato con bandiere di Legambiente, poi i volontari si dirigeranno verso le aree verdi di Sabbiadoro lungo laguna da via Lovato alla Darsena e le piste ciclabili dal viale Europa e le aree verdi di Riviera da Marina Uno a viale Tagliamento, viale delle Artie corso dei Continenti.



L’evento è aperto a tutti i cittadini che vorranno contribuire a questa iniziativa ambientale.