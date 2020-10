Puliamo il Mondo in Val Rosandra e San Dorligo-Dolina

Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Dal 1993, Legambiente ha assunto il ruolo di comitato organizzatore in Italia ed è presente su tutto il territorio nazionale grazie all'instancabile lavoro di oltre 1000 gruppi di "volontari dell'ambiente", che organizzano l'iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, comitati e amministrazioni cittadine.



Ottimo successo di "Puliamo il Mondo" in Val Rosandra e nel Comune di S. Dorligo-Dolina sabato 3 ottobre: una ventina di volontari - in maggioranza giovani - ha raccolto parecchi sacchi di rifiuti in una mattinata caratterizzata da tempo instabile e pioggia.



I volontari di Legambiente Trieste, dell'associazione Trieste Altruista e dell'azienda E&Y, guidati dall'assessore all'ambiente del Comune, Davide Štokovac, si sono divisi in tre gruppi: quello che ha battuto il Sentiero dell'Amicizia, verso Botazzo, ha trovato pochi rifiuti; invece quelli che hanno percorso i sentieri nel bosco tra Bagnoli e Dolina hanno raccolto molti sacchi di rifiuti o vestiti abbandonati, probabilmente dai migranti di passaggio, che sono stati accumulati per il prelievo da parte degli addetti comunali.



L'arrivo della pioggia ha costretto a concludere l'azione (poco) prima del termine previsto, ma i risultati sono stati molto positivi.