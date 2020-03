Pulizia delle strade a Tavagnacco

Venerdì 27 marzo, a partire dalle 19 e fino a ultimazione lavori, sarà effettuato un intervento di pulizia straordinaria di tutte le strade del Comune, con utilizzo di una soluzione igienizzante a base di ipoclorito di sodio secondo le indicazioni dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Come misure precauzionali si invita, per quanto possibile, a lasciare libere le strade, a chiudere le porte e le finestre, non esporre all'esterno prodotti alimentari, a non lasciare animali domestici in aree prossime alle strade e piazze comunali e a ritirare abbeveratoi e ciotole.

L'intervento di pulizia sarà effettuato nel rispetto delle indicazioni ISPRA, che garantiscono la sicurezza per l'ambiente, per gli animali e per le persone.