Punta Verde in festa, il cammellino Pan compie 5 mesi

Un fine settembre ricco di iniziative quello che offre il Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro che in queste ultime settimane dà ancora la possibilità di partecipare alle dinamiche attività organizzate come Segreti Allo Zoo e i tanto amati incontri ravvicinati con lemuri e giraffe. Iniziative che rendono speciale l’esperienza allo Zoo e che contribuiscono alla protezione della natura. Altra bella notizia, il Parco Zoo resterà aperto al pubblico fino a domenica 1° novembre.



La struttura lignanese lo scorso aprile ha dato il benvenuto anche al cammellino Pan - diminutivo di Pangea perché nato nella giornata mondiale della Terra - che oggi, 22 settembre, compie 5 mesi.



“Questa è una stagione singolare e decisamente impegnativa per noi - afferma il direttore del Parco Zoo Maria Rodeano – ma seppur con ancora diverse difficoltà da superare, sono stati mesi ricchi di emozioni e soprattutto di tanta solidarietà. L’emergenza ha necessariamente imposto nuovi approcci e nuove soluzioni sia per affrontare la quotidianità nella gestione in sicurezza di tutte le attività, sia nel garantire tutte le cure e le attenzioni per il benessere degli animali, cosa per noi prioritaria. In questi difficilissimi mesi abbiamo però ricevuto un grandissimo sostegno da parte di privati, associazioni e aziende del territorio che ci hanno sostenuto fattivamente attraverso l’acquisto di biglietti, donazioni, fornitura di prodotti e alimenti per gli animali”.



In estate sono stati circa un migliaio le persone che hanno partecipato alle attività più suggestive proposte dal dipartimento didattico e ottimo è stato anche il riscontro alla nuova iniziativa” che offre la possibilità di adottare simbolicamente alcuni animali legati a progetti di conservazione come ad esempio la. Una proposta che ci si augura possa avere ancora una buona partecipazione per dare supporto alla struttura nel garantire tutte le cure e le attenzioni per il benessere degli animali.