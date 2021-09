Punti Verde de Il Piccolo Principe per 400 bambini

Un'estate di ripartenza per oltre 400 bambini e ragazzi che, nonostante le limitazioni imposte dalle misure di contenimento del Covid-19, hanno partecipato ai Punti Verde 2021 gestiti dalla cooperativa sociale Il Piccolo Principe nei Comuni di Casarsa della Delizia, Zoppola, San Vito al Tagliamento e, per la prima volta quest’anno, addirittura Fossalta di Portogruaro in Veneto.

“È stata una bella estate in cui siamo riusciti a coinvolgere - ha affermato Luigi Cesarin, presidente de Il Piccolo Principe - davvero tanti bambini e ragazzi con attività, laboratori e giochi in diversi comuni sul nostro territorio di riferimento, con la novità del centro estivo a Fossalta di Portogruaro: per tutti è stato un successo il cui merito va ai nostri educatori che con passione hanno lavorato affinché i bambini e i ragazzi potessero godersi momenti di svago e spensieratezza all'insegna della normalità, dopo l’inverno difficile che hanno passato causa coronavirus. Per noi anche quest’anno è stata un'altra esperienza importante, in vista delle attività come il doposcuola oppure le attività di pre-accoglienza scolastica che stiamo approntando con l'inizio dell'anno scolastico in sinergia con diversi Comuni”.

A Zoppola, Il Piccolo Principe ha gestito il campus estivo organizzato dall'amministrazione comunale con un totale di 89 bambini per cinque settimane di attività. Il tema è stato "Un'estate a colori!" con attività che hanno permesso ai minori di scoprire il territorio che li circonda attraverso giochi e attività improntate al riciclo, a combattere gli sprechi, a curare e rispettare la natura.

A Casarsa, invece, le attività dei centri estivi comunali promossi dal comune di Casarsa hanno permesso a 122 tra bambini e adolescenti di ritrovarsi di nuovo insieme. Nello specifico, sono stati 57 i bambini delle scuole primarie e 65 quelli delle scuole medie ad essersi iscritti nei diversi campus proposti dall'amministrazione comunale.

A San Vito al Tagliamento, nei locali della fattoria didattica La Volpe sotto i Gelsi, la cooperativa Il Piccolo Principe ha organizzato invece “Estate in fattoria” con 8 settimane di attività . Una proposta all'insegna dell'outdoor education: i bambini hanno potuto giocare all’aria aperta a contatto con la natura e con gli animali, tra questi hanno anche potuto godere della visita degli alpaca della fattoria Zalpa di Travesio . Tra le altre attività proposte: la preparazione e cura quotidiana di un piccolo orto sinergico, l'accudimento degli animali della fattoria (galline, conigli, oche, gatti), la coltivazione di piante aromatiche e fiori e laboratori manuali e creativi vari. Le attività si sono svolte tra giugno, e settembre e hanno coinvolto ben 135 bambini. E quest’anno Il Piccolo Principe come detto è arrivato anche in Veneto, ha infatti gestito il Punto Verde di Fossalta di Portogruaro con ben 62 bambini iscritti. Infine la cooperativa casarsese ha anche coordinato le attività proposte ad una cinquantina di bambini e ragazzi in occasione dei Laboratori estate 2021 ideati e organizzati dal Comune di San Martino al Tagliamento.