Punti Verdi in Comina con lo sconto alla Fondazione Opera Sacra Famiglia

“Una settimana di “Punti Verdi” costa circa 120 euro. Siccome il Covid ha messo in ginocchio diverse famiglie del nostro territorio, la Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone applicherà uno sconto di circa il 70%, ossia 80 euro la settimana, a chi si iscriverà nella nostra struttura”.



Più fatti che parole, come sempre, per il presidente Eugenio Adriano Rosset che annuncia l’apertura delle iscrizioni al “Centro Estate 2021” nell’oasi della Cittadella della Formazione e Solidarietà, in Viale del La Comina 25. “Siamo disposti a venire incontro a quanti non riescono a sostenere nemmeno la spesa di 80 euro con uno sconto maggiore. Per noi è uno sforzo importante, ma significativo. La comunità deve fare quadrato e sostenersi a vicenda: le famiglie che possono contare su disponibilità maggiori possono, se ne hanno piacere, fornire un aiuto maggiorando la propria retta”.



Anche quest’anno la Fondazione Opera Sacra Famiglia realizzerà i “Punti Verdi 2021”, in piena continuità con quanto dal 1999 sta realizzando durante i mesi estivi a beneficio di tantissime famiglie. Con tutte le accortezze che il regime Covid prevede, in uno spazio verde che nessuna altra realtà in regione può vantare, le attività si caratterizzeranno quale momento di socializzazione attraverso la realizzazione di occasioni educative, ludiche e sportive organizzate e gestite da personale qualificato, regolarmente formato e retribuito.“Il campus della Cittadella è l’ambiente ideale per bambini e ragazzi – precisa il presidente Eugenio Adriano Rosset – perché offriamo loro 40 ettari di verde nel cuore del Viale de la Comina, con 2 mila alberi autoctoni (ogni specie ha una targhetta che riporta la specie), dove trovano spazio campetto da calcio, fattoria didattica (9 mila metri quadrati destinati un terzo a vigneto, un terzo a piante autoctone e, infine, area recintata per animali domestici, maiali, oche, anatre, capre, conigli e galline), apiario (in 3 mila 500 metri quadrati trovano posto un locale protetto da velo trasparente per consentire a 35 persone alla volta di osservare la vita delle api all’interno degli alveari), due serre, il giardino internazionale e delle erbe officinali. Ristorante con cottura al momento (menu personalizzati e dispenser gratuito di 6 bibite), Self-service, ampie sale da pranzo (capacità complessiva di 350 posti, quindi distanziamento garantito), ampi parcheggi e rapidi collegamenti con i servizi pubblici arricchiscono il nostro servizio che si caratterizzerà con momenti di gioco, laboratori di inglese, ortofloricoltura in serra, cucina (piccola pasticceria, gelateria e panificazione in laboratori ad hoc), attività di accompagnamento con gli animali e, ancora, naturalistico-ambientali. A completare il tutto, la degustazione del miele rigorosamente non pastorizzato realizzato nella Cittadella dagli apicoltori del Consorzio Udine, Pordenone, Gorizia grazie a un protocollo ad hoc”.