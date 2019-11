Puppy Party al Città Fiera

Un appuntamento dedicato ai cuccioli a 4 zampe, una festa in compagnia dei loro proprietari e di tanti esperti del settore. Giovedì 21 novembre alle ore 18 presso il Centro Commerciale Città Fiera di Udine è in programma il Puppy Party organizzato da Ca’ Zampa insieme agli educatori di Dog’s Angels.



L’evento, a cui si accede con un costo d’iscrizione di 15 euro, è in programma presso la galleria piano terra del Centro Commerciale Città Fiera, all’interno della sede di Ca’ Zampa Udine, il Centro che offre servizi di veterinaria, toelettatura, educazione, fisioterapia, parafarmacia veterinaria e degenza.



Si tratta di un’occasione unica, interamente pensata per i cuccioli e i loro proprietari, i quali avranno la possibilità di confrontarsi con i veterinari di Ca’ Zampa, con gli educatori di Dog’s Angels e conoscere esperti di toelettatura. Per tutti coloro che parteciperanno è previsto in regalo il kit del cucciolo, un omaggio unico che contiene la Guida Ca’ Zampa del Cucciolo.