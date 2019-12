Qual è il senso della vita? Come possiamo vivere in maniera sempre più autentica e soddisfacente, per noi e per gli altri? Questi ed altri interrogativi e riflessioni vi aspettano martedì 10 dicembre, alle 18, presso l'Angolo della Musica. Ci sarà infatti il secondo della serie di eventi mensili organizzati da Guido Tonizzo (mental coach, musicista e autore, tra l'altro, del libro-inchiesta sul senso della vita, “Vita, Conoscenza e Mistero”) e Cristina Spadotto, in arte Sybell (musicista, autrice, poetessa), con tema il senso della vita. Ospiti di questo secondo incontro saranno, oltre agli stessi Guido e Cristina, Janine Van Der Merwe (ricercatrice indipendente del Sé profondo, facilitatrice e formatrice in Costellazioni Famigliari Alchemiche e risoluzione dei traumi a rilascio corporeo) e gli Invisible wave in versione trio (progetto artistico musicale che tratta temi legati a crescita personale, spiritualità e attualità, di cui fanno parte gli organizzatori assieme a Stefania Della Savia, presente in questi incontri). Durante l'appuntamento ci sarà anche una raffinata introduzione degli Invisible wave e in seguito verrà presentato in anteprima "Il Mantra della Dea” di Sybell, singolo che anticipa un intero EP dedicato a Madre Natura, ai diversi aspetti della vita, della psiche, della crescita spirituale, simbolicamente ricondotti alle stagioni. Questi incontri nascono per stimolare, a livello sia culturale che artistico, un confronto leggero e ricco sulla vita e sul suo senso, non solo circoscritto agli ospiti, ma che si propone come libera discussione aperta a tutto il pubblico partecipante. L’ingresso è libero.