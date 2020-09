Quali soluzioni per i rifiuti marini in Adriatico?

Di rifiuti marini si parlerà domani, venerdì 4 settembre dalle 8:30 alle 10:00, a ESOF2020 nel corso della tavola rotonda “The marine litter problem: sources, dispersion and impacts”, proposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, Arpa FVG.



I rifiuti marini sono un problema riconducibile a un non corretto smaltimento dei beni giunti a fine vita, soprattutto quelli plastici. La questione è letteralmente esplosa negli ultimi anni diventando in breve tempo un problema ambientale emergente e di non facile soluzione. Le aree interessate sono sia quelle di costa che le ampie superfici in mare aperto, non sempre soggette alla giurisdizione di singole entità statali. I metodi d’intervento possono pertanto differire nei diversi territori rendendo ancora più complessa la ricerca di una soluzione a questa emergenza ambientale.



La questione deve essere pertanto affrontata adottando un, quello locale, per gli effetti a ridosso delle coste, e quello del confronto internazionale per definire metodologie di intervento comuni.La tavola rotonda di venerdì è un’occasione per avviare unAlla tavola rotonda parteciperanno qualificati, che analizzeranno lo stato dei rifiuti marini nell’ambito del bacino Adriatico sotto molteplici punti di vista, biologico, chimico, ecologico, senza tralasciare la comunicazione del rischio. Ampio spazio sarà dato alla verifica e al confronto deie alla modellizzazione della dispersione degli inquinanti in mare.Nel corso dell’incontro verrà posta particolare. Sui fondali marini si depositano, infatti, la maggior parte di questi rifiuti, che sono, in peso e volume, molto superiori a quelli presenti sulle spiagge o sulla superficie del mare.Infine, verranno proposte delle soluzioni al problema dei rifiuti marini, indagando sia gli aspetti della loro produzione, sia le buone pratiche e i possibili approcci educativi.L’organizzazione di questorappresenta per Arpa FVG un importante momento di crescita. Da un lato la possibilità di consolidare le relazioni con enti omologhi operanti in stati contermini, dall’altro la possibilità di fungere da “antenna” su questo argomento con l’intero Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), il network che riunisce 19 Agenzie Regionali, 2 Agenzie Provinciali e ISPRA, l’Istituto superiore per la ricerca ambientale.Il convegno sui rifiuti marini non sarà tuttavia l’unico evento ad impegnare Arpa nel contesto delle iniziative proposte da ESOF2020.in collaborazione con, in concomitanza con gli eventi principali di ESOF2020, sono in programma i PressTour dedicati ai giornalisti accreditati, che potranno così scoprire, con l’aiuto degli esperti Arpa e dell’Area Protetta Marina di Miramare, le bellezze nascoste del nostro Golfo., sempre presso l’Area Marina Protetta di Miramare (Trieste) sono in programma i laboratori “Plastiche a-mare” con attività per famiglie sul tema delle “Marine litter” e dell’impatto di plastiche e microplastiche sull’ambiente marino.

Domenica 6 settembre è in programma l’ultimo “bluebliz”, l’uscita in snorkeling per scoprire le attività scientifiche di censimento e monitoraggio di specie marine.

(clicca qui per info e iscrizioni)



La partecipazione alla tavola rotonda organizzata da Arpa FVG all’interno di ESOF2020 è soggetta ad iscrizione, sia nella forma in presenza che con accesso remoto. Costi e le informazioni sono disponibili alla pagina: https://www.esof.eu/en/register.html