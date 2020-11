Quali tutele contro il Body Shaming?

"Purtroppo senza tempo è la pratica di denigrare o ridicolizzare un compagno di scuola, un conoscente, un personaggio pubblico a causa del suo aspetto fisico. Che lo si voglia definire bullismo oppure vessazione oppure ancora diffamazione o stalking, si parla sempre e comunque di body shaming", spiega la presidente di Consumatori Attivi, Barbara Puschiasis.

"Se prima tutto questo restava confinato tra un certo numero di persone e un ambiente più o meno circoscritto, oggi internet ne favorisce la diffusione senza limiti di pratiche, commenti e giudizi inopportuni, ingiustificati, alienanti per la vittima, con conseguenze che troppo spesso conducono a patologie depressive e pensieri suicidi da parte di chi li subisce ormai costretto nella vergogna del suo essere".

"Insulti, allusioni, giochi di parole, doppi sensi e perfino ingiurie volte a mettere in evidente imbarazzo la vittima agli occhi di un pubblico indefinito sono le condotte tipiche. Internet e i social hanno permesso di poter dileggiare una persona in qualsiasi momento, con qualsiasi pubblico e senza alcun minimo presidio di tutela della privacy della vittima", prosegue Puschiasis.

"Le conseguenze per la vittima le abbiamo dette e toccano sia la sfera personale sia quella economica, giungendo anche a poter precludere la stessa sua credibilità o immagine e, dunque, a comprometterne la possibilità di ottenere un inquadramento occupazionale ad esempio. Il body shaming non sempre sottende profili di illecito tali da poter configurare un reato. In alcuni casi, quelli più gravi, tali condotte possono essere configurate nel reato di diffamazione oppure di stalking".

"Ad esempio se gli insulti sull’aspetto fisico vengono fatti pubblicamente, in modo tale da offendere la reputazione della vittima, allora c’è il rischio che il body shaming si tramuti in diffamazione. Infatti, tale reato si configura nel momento in cui viene lesa la considerazione che una persona ha all’interno della società (o di una stretta cerchia di persone), proferendo commenti ingiuriosi o comunque irriguardosi alle spalle della stessa, cioè in sua assenza. Ciò può avvenire agevolmente nell’ambiente internet e il fatto che il commento denigratorio possa essere letto da chiunque, ad esempio su un social network, ne configura l’ipotesi aggravata a cui consegue la reclusione da sei mesi a tre anni, ovvero la multa non inferiore a 516 euro".

"Si parla, invece, di stalking quando la condotta vessatoria viene ripetuta nel tempo con conseguenze tangibili sulla salute psicofisica della vittima e sulle sue abitudini di vita. Infatti se chi la subisce patisce conseguentemente uno stato d’ansia persistente oppure è costretto a modificare le proprie abitudini di vita allora configurarsi il reato di stalking. Per tutelasi è necessario spogliarsi dello stato di depressione, ansia, vergogna e costrizione indottaci dalla situazione e denunciare alle forze dell’ordine quanto sta accadendo portando elementi di prova, quali ad esempio screenshot dei commenti denigratori. Nel caso in cui la notizia di reato dovesse essere ritenuta fondata, la vittima avrà la possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento penale al fine di richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non all’autore del reato", spiega ancora l'avvocato Puschiasis.

"Se però la situazione concreta non riesce a trovare tutela penale possono essere messi in campo gli strumenti previsti per contrastare il cyberbullismo. In particolare, si potrà: chiedere l’oscuramento dei siti internet sui quali avviene il body shaming; fare reclamo al Garante per la privacy; fare segnalazione ai genitori del cyberbullo; chiedere l’ammonimento del questore, nel caso in cui il body shaming costituisca anche reato".

"Questi strumenti possono essere azionati per altro direttamente dal minore che abbia compiuto quattordici anni. Avere il coraggio di parlarne e di alzare la testa però è il primo passo per tutelarsi e far finire il prima possibile questo brutto gioco. Molti sono i centri di ascolto che possono aiutare la vittima a gestire la situazione. Per ogni necessità non esitate a contattare anche Consumatori Attivi al 3473092244 o scrivendo a info@consumatoriattivi.it", conclude Puschiasis.