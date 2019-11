Qualità della vita, Pordenone argento nazionale

Ancora un riconoscimento nazionale per Pordenone. La città sul Noncello, infatti, è al secondo posto a livello nazionale per qualità della vita, secondo la classifica stilata da Italia Oggi con l'Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. Bene anche Udine, che conquista il nono posto. Più staccate Trieste, 33esima, e Gorizia, 39esima.

"Nel momento in cui la città vive ore di preoccupazione per l'allerta meteo, che stiamo seguendo assieme alla Protezione civile comunale, arriva comunque una bellissima notizia", commenta il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani. "Guadagniamo tre posizioni rispetto alla stessa graduatoria 2018. E' da un po' che tutte le classifiche confermano un trend che ci piazza ai primissimi posti in Italia. Siamo soddisfatti. E' il risultato anche del nostro forte impegno per rilanciare la città, unito all'opera dei cittadini, delle categorie e dei privati. Un gioco di squadra tra pubblico e privato che abbiamo incentivato e che sta dando i suoi frutti. E ora avanti ad affrontare il meteo avverso".