Qualità della vita, Pordenone prima in Italia

La città dove si vive meglio in Italia? E' Pordenone. Lo certifica la classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla 22esima edizione.

La città sul Noncello sbaraglia la concorrenza di tutti i capoluoghi e supera Trento, che lo scorso anno guidava la graduatoria, proprio davanti a Pordenone. Alle loro spalle, ci sono due nuovi ingressi, Vicenza (era 14ª) e Padova (11ª). Ma il salto più alto è di Ascoli Piceno: dalla 37ª alla quinta posizione, sulla scia dei piazzamenti conseguiti nella dimensione della sicurezza sociale (è prima) e reati e sicurezza (è terza). Non manca l'effetto Covid: le province più colpite dalla prima ondata della pandemia sono, infatti, quelle che perdono più posizioni in classifica generale.

La classifica completa - al momento non si conosce la posizione degli altri capoluoghi Fvg - sarà pubblicata su ItaliaOggi7 in edicola da lunedì 30 novembre.

"Primi!!!" scrive su Facebook il sindaco Alessandro Ciriani. "Una bellissima notizia in mezzo a tante preoccupazioni! Pordenone prima in Italia per qualità della vita! L'annuale e autorevole ricerca di Italia Oggi ci mette sul gradino più alto del podio. È una ricerca sul territorio provinciale ma credo sia indiscutibile il ruolo del capoluogo, del nostro impegno per migliorare la città, quello dei cittadini e degli operatori economici".

"Viviamo in un posto unico e dobbiamo non solo apprezzarne con orgoglio le comodità e i servizi, ma iniziare a ricordare ai detrattori in servizio permanente effettivo che, se proprio non si trovano bene, hanno l'impagabile libertà di andare altrove", conclude Ciriani.