Qualità della vita, Trieste quinta in Italia

La città del Fvg dove si vive meglio? E’ ancora una volta Trieste. La classifica del Sole 24 Ore – che propone un’edizione extra large con ben 90 indicatori calcolati – posiziona, infatti, il capoluogo regionale al quinto posto in Italia, alle spalle di Milano, saldamente in testa, Bolzano, Trento e Aosta. Rispetto al 2018, quando era sesta, Trieste sale di una posizione.

Analizzando le varie categorie, la città giuliana è al secondo posto per ambiente e servizi, cultura e tempo libero e affari e lavoro, mentre conquista la medaglia di bronzo per ricchezza e consumi; decisamente meno brillanti le performance per giustizia e sicurezza (97esimo posto) e per demografia e società (98esimo).

La seconda città in regione, invece, è Pordenone, 13esima, che perde, però, terreno rispetto al 2018, quando si era posizionata ottava. In questo caso le prestazioni migliori arrivano da giustizia e sicurezza (quinta posizione), affari e lavoro (ottava), mentre si posiziona entro le prime 40 in Italia per ricchezza e consumi e demografia e società (32esima in entrambe le categorie) e ambiente e servizi (37esima); 64esima piazza, infine, per cultura e tempo libero.

Terza posizione Fvg per Udine che, a differenza del capoluogo del Friuli occidentale, ha conosciuto un netto miglioramento in classifica, balzando dalla 24esima posizione del 2018 alla 16esima del 2019. Udine si posiziona decima per ambiente e servizi e 11esima per giustizia e sicurezza; 19esima posizione per ricchezza e consumi e per affari e lavoro; è 39esima per cultura e tempo libero, mentre scende all’84esimo posto per demografia e società.

Fanalino di coda a livello regionale è Gorizia, la città che in assoluto ha registrato il più marcato peggioramento rispetto alla graduatoria 2018, passando dalla decima posizione alla 34esima attuale. Il dato migliore, analizzando le categorie, è quello di ambiente e servizi (14esima), seguito da cultura e tempo libero (22esima); per ricchezza e consumi è 35esima, mentre per giustizia e sicurezza e per affari e lavoro è 36esima; la performance peggiore riguarda, anche in questo caso, demografia e società, dove il capoluogo isontino è 89esimo.

