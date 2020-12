Qualità della vita, Trieste, Udine e Pordenone nella top ten

Exploit del Fvg nella classifica della qualità della vita, stilata per la 31esima edizione da Il Sole 24 Ore (qui la classifica completa). Nella graduatoria nazionale, infatti, la nostra regione piazza ben tre territori nella top ten. La posizione più alta premia Trieste, che si conferma quinta in Italia, seguita da Udine, sesta, con un balzo in avanti di ben dieci posizioni rispetto alla precedente graduatoria (era al 16esimo posto nel 2019), e da Pordenone, che, prima nella classifica stilata da Italia Oggi, in questo caso chiude al decimo posto, guadagnando tre gradini rispetto al 2019.

Più distanziata Gorizia, che ottiene il 26esimo posto, ma è comunque in crescita rispetto al 2019, quando si era posizionata 34esima.

L’indagine prende in esame 90 parametri, suddivisi in sei macro-categorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori): ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

La classifica generale premia Bologna, al primo posto, seguita da Bolzano, Trento e Verona; completano le prime dieci posizioni Aosta settima, Parma ottava e Cagliari nona. Per misurare il peso dell’emergenza sanitaria in corso, è stato inserito tra i parametri l’indice dei casi Covid rilevati ogni mille abitanti, per testimoniare come la diffusione dei contagi ha esercitato una pressione differente sui sistemi sanitari, sulle vite e sulla quotidianità delle persone.

Ad essere penalizzato è soprattutto il Nord dove si registra la diffusione più elevata del virus in rapporto alla popolazione residente. Le province lombarde hanno segno negativo, in peggioramento rispetto allo scorso anno, ad eccezione di Sondrio e Mantova. Colpita anche Milano - vincitrice sia nel 2018 sia nel 2019 - che perde 11 posizioni. La crisi penalizza le aree metropolitane più turistiche, come Venezia (33ª, in calo di 24 posizioni), Roma (32ª, -14), Firenze (27ª, -12) e Napoli (92ª, -11).

Guardando alle singole classifiche, Trieste è prima per Affari e lavoro, terza per Ambiente e servizi, 12esima per cultura e tempo libero, 25esima per ricchezza e consumi, mentre è penalizzata da demografia e società (86esima) e da giustizia e sicurezza (dove chiude al 100esimo posto).

Udine, al contrario, è 15esima per giustizia e sicurezza, 22esima per ambiente e servizi, 24esima per affari e lavoro, 32esima per cultura e tempo libero, 42esima per ricchezza e consumi e 44esima per demografia e società.

Pordenone è seconda per giustizia e sicurezza, 15esima per ambiente e servizi, 18esima per demografia e società, 39esima per ricchezza e consumi, 42esima per affari e lavoro e 81esima per cultura e tempo libero.

Gorizia, infine, ottiene il suo miglior piazzamento nella cultura e tempo libero (19esima), mentre è 37esima per ricchezza e consumi, 46esima per ambiente e servizi e giustizia e sicurezza, 63esima per affari e lavoro e 72esima per demografia e società.

Ultime posizioni per le città del sud: fanalino di coda è Crotone, preceduta da Caltanissetta e Siracusa.