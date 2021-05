Quando c’era l’avviamento professionale

Anno 1952-53: è la data sul retro della fotografia scattata dal fotografo Baldassi nell’atrio della scuola di avviamento professionale di Buja. Tra uno stuolo di allievi e allieve sorridenti si riconoscono il direttore, professor Ferruccio Costantini accanto a monsignor Urbani. Ricordo i cognomi di alcuni docenti di allora: Ragagnin, Lissandron, Joseffini, Mascherin, Tondolo, Gomirato, Agliastro, Mandalà, Culò, Zanolini, Casco, Floramo, Piemonte… L’altra foto risale al 1948, tempi lontani, ma sono sicuro che in entrambe le immagini non pochi abitanti di Buja riconosceranno i volti di alcuni loro parenti.



L’avviamento professionale era un istituto fervido di iniziative, vitale, anticipatore per molti aspetti sul piano della didattica. Una scuola attiva, come sarebbe piaciuta ai fautori delle scuole nuove di inizio ’900, nella quale le materie teoriche si integravano felicemente con quelle pratiche, dove il lavoro manuale non era negletto, ma assumeva una sua dignità accanto ad altre discipline come la lingua italiana, la storia, la geografia, la matematica e le osservazioni scientifiche. Non fu certo un caso se il Ministero della Pubblica istruzione scelse nel 1956 proprio la scuola di Buja, insieme a poche altre, per avviare una sperimentazione di ampio respiro che anticipasse la riforma della scuola secondaria inferiore che avvenne nel 1962.



Il direttore venne invitato, insieme ad alcuni suoi docenti e ad altri colleghi provenienti da tutta Italia, a frequentare un corso di formazione a Roma. Si integrarono per parecchi giorni con i migliori nomi della pedagogia e della psicologia di allora: Gesualdo Nosengo, Aldo Agazzi, Giovanni Gozzer, Piero Bertolini, Luigi Calonghi, Giovanni Calò e altri. Furono incontri intensi, ricchi di proposte, di dibattiti, di confronti, indicatori di sperimentazioni, carichi di entusiasmi e ai quali seguì un triennio di applicazione concreta nei singoli istituti. Erano anni in cui la voglia di ricostruire, progredire, innovare, anche sul piano della pubblica istruzione, era molto forte. Da quella fucina nacquero le cosiddette ‘Classi di osservazione’, da cui sorsero poi le ‘Scuole medie opzionali’ che marcarono il trapasso dalle due istituzioni separate della scuola media e della scuola di avviamento professionale alla cosiddetta scuola media unica. L’avviamento professionale di Buja, già dinamico e vitale, nel corso di quella sperimentazione si dotò di aule dedicate alle varie discipline, in ciascuna delle quali gli alunni trovavano il materiale adatto per svolgerle: una modalità per apprendere facendo. In parallelo alla scuola diurna funzionava anche un corso serale destinato a giovani che già lavoravano. Per esso il direttore scelse il motto “Usgnòt par doman”, riportato anche sugli ‘ex libris’, contrassegno di proprietà molto in auge allora.I rapporti tra scuola e famiglia erano uno degli assilli del direttore, animo perennemente inquieto. A essi dedicò, instancabile, molte energie, pubblicando per anni il periodico ‘Il ponte’ con sottotitolo ‘Tra scuola e famiglia’. Le riunioni dei docenti non erano mai qualcosa di arido, di burocratico, ma un’opportunità per un costante approfondimento sulle tematiche relative alle varie discipline. In quegli incontri il direttore, che detestava le scartoffie, era prodigo di suggerimenti per far sì che gli insegnanti rendessero gradevole la loro fatica agli alunni. Non mancavano, inoltre, incontri conviviali, atti a rendere coeso il corpo docente. L’albergo ristorante “Al cavalletto” si animava periodicamente grazie alla presenza dei docenti e relativi familiari e degli amministratori locali. La scuola di avviamento di Buja, che operò in stretto e proficuo contatto con l’amministrazione comunale, era ben radicata nel tessuto connettivo locale: non un corpo asettico lontano dalle attese dei genitori e dai sogni di realizzazione dei ragazzi, non pochi dei quali poterono accedere a una professione grazie a quanto appresero tra quelle pareti.Dimenticavo… il direttore di quella scuola era mio padre.