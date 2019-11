Quando le radici non ci appartengono più

Una storia come tante altre. Entrambi emigrano da giovani per lavoro dalla Romania e si conoscono qui in Friuli. Si piacciono, condividono un progetto di famiglia in comune e si sposano, trovando casa nel medio Friuli, in comune di Castions di Strada. Poi nascono i figli… cinque nell’arco di quindici anni, tutti venuti alla luce all’ospedale di Udine. Hanno coronato il sogno di tantissimi stranieri che hanno cercato e trovato la America qui da noi, tra le Alpi e l’Adriatico. Ma il loro non è l’obiettivo finale: con duro lavoro e sacrifici riescono a risparmiare una somma importante. Passano gli anni, i figli crescono percorrendo con soddisfazione tutti i vari gradi scolastici, e proprio con quei soldi messi da parte decidono di tornare in patria, in Romania. Acquistano un grande terreno e costruiscono una casa nel paese di origine di lui, sperduto in mezzo alla campagna nel nord del Paese. Una villa lussuosa per la zona, per dimostrare a tutti che loro ce l’hanno fatta.

Eppure i figli, specie quelli ormai adolescenti e oltre, non sono contenti. Sentono che quella ‘patria’ non gli appartiene e loro non appartengono a lei. Sono nati, cresciuti in Friuli; qui hanno creato amicizie, amori; conoscono il rumeno ma pensano in italiano. Quella villa di lusso fatta con tutti i sacrifici che solo un emigrante conosce è diventata per loro una prigione. E così, i figli più grandi non vedono l’ora di conquistare la maggiore età per acquistare quel biglietto di viaggio che gli possa ridare la libertà. (r.c.)