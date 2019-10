Quanto costa l'asilo nido?

In Friuli Venezia Giulia, una famiglia con un bimbo al nido spende, in media, 362 euro, a fronte di una media nazionale di 303 euro. Lo rileva l’Osservatorio prezzi e tariffe di CittadinanzAttiva, che ha pubblicato oggi l'analisi sul costo mensile degli asili nido. Il capoluogo dove si spende di più per il servizio è Udine con una media di 395 euro; seguono Pordenone con 387 euro, Trieste con 367 euro e Gorizia con 299 euro al mese.

L'Italia è divisa su tariffe, posti disponibili e agevolazioni per le famiglie: al Nord si registrano le rette più alte, ma anche le maggiori misure di agevolazione. Il Sud, invece, offre in genere prezzi più contenuti, seppur in aumento rispetto all’anno precedente, ma pecca sulla disponibilità di posti. Lungo lo Stivale, trova posto in un nido poco più di un bimbo su cinque, ma la copertura è assai variegata fra le diverse Regioni. In Fvg, la copertura del servizio è del 25,3%.