Quarantena, in Friuli Venezia Giulia i migliori cittadini d'Italia

Friuli Venezia Giulia sono i migliori cittadini d'Italia nel rispettare le limitazioni anti Coronavirus. A dirlo è un complesso studio elaborato dalla LogoGrab, un'azienda fondata da due italiani con sede a Dublino e New York, specializzata nelle tecnologie di riconoscimento delle immagini presenti in rete (scarica qui il pdf).

La LogoGrab, applicando l'Intelligenza artificiale alla geolocalizzazione dei post pubblicati sui Facebook e Instagram nel periodo compreso tra l'11 e il 18 marzo, ha scoperto che circa la metà degli italiani non ha rispettato le restrizioni dettate dal decreto ministeriale di contenimento, partecipando spesso ad attività di gruppo.

Raccogliendo oltre mezzo milione di immagini e video pubblicati da altrettanti profili social si è scoperto che circa il 26% dei connazionali ha addirittura trascorso diverso tempo in spiaggia, mentre il 17% delle persone ha approfittato del tempo libero per svagarsi nei parchi pubblici.

Se i livelli più alti di violazioni si sono verificati in Lombardia, Campania, Sicilia e Lazio, la gran parte dei nostri corregionali si è comportata, invece, in maniera esemplare, facendo guadagnare al Friuli Venezia Giulia il primo posto in classifica tra le regioni che hanno meglio rispettato le limitazioni imposte dal premier Conte.