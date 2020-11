Quattordicesima edizione de 'Il lunari di pre Toni'

“Stin dome atents che i timps bruts no sedin un alibi par no fâ nuie e par ruvinâju inmò di plui. Parcè che nô o sin paris e fîs dal timp, tal sens che nus fâs e lu fasìn. Ma al reste simpri un spazi pe libertât e pe responsabilitât. Cui aial dit che in timps di inmoralitât, superficialitât, egoisim, omologazion, un nol puedi jessi morâl, profont, disponibil, alternatîf? I cristians no sono come i ûfs, che a valin di plui propit cuant che a ’nd è pôcs? Ce grande ocasion, alore, pe int buine e libare, di restâ fedele a Diu e ai valôrs e di jessi un segnâl di sperance tun mont disperât e disperant, une stele che e lûs tun cîl dut fumul!”

È l’assaggio dell’introduzione/riflessione che precede quanto poi si leggerà nei testi del Lunari dei mesi a seguire, una buona e consolante compagnia, utile di questi tempi per portare un po’ di luce e speranza. Testi attuali e profetici scelti dai curatori Alida Pevere di Mels e Cristian Liberale di Basagliapenta, per calendario di Pre Toni 2021 che verrà presentato dal “Grop Amîs di pre Toni” in forma breve a causa dell’emergenza Covid, in chiesa a Basagliapenta, domenica 8 Novembre dopo la S. Messa delle ore 10.



Don Pietrantonio Bellina, meglio conosciuto come pre Toni, continua a parlare alla gente friulana grazie alla sua prolifica, intensa e attuale opera letteraria da cui gli autori, già dal 2007, attingono per realizzare annualmente il calendario a lui dedicato. Mille copie impreziosite da illustrazioni a tema realizzate dai talentuosi artisti che collaborano appassionatamente dagli esordi: Anna Zamolo di Amaro autrice del ritratto di copertina, Sandra Di Lenardo di Basagliapenta, Mariateresa Bravin: “Titti design” di Tarcento, Ezio Cescutti di Magnano in Riviera, Marina Coccolo di Treppo Grande, Otto D’Angelo e Fausto Tosolini di Caporiacco, Gianni Di Lena di Lauzzacco, Daniele Giacomini di Casasola di Majano, Mario Mussinano di Buja, Raffaella Sialino di Fagagna, Gino Spangaro di Basiliano, Luisa Tonelli di Udine e William Betroia di Valvasone –Arzene.La fedeltà e la generosità di tante persone fanno sì che il calendario porti annualmente un aiuto concreto nelle Missioni in Benin. Tramite il gruppo di volontari “Amici di Udine”, in gennaio a Tuko è stato inaugurato il forage da cui, tramite una pompa, sgorga la fresca e limpida acqua dei benefattori del calendario; finora sono stati realizzati 17 fra pozzi e pompe e numerose scuole e mense.Questo progetto è sostenuto anche da DIGAS di Colloredo di Monte Albano e Banca TER di Basiliano.Alla diffusione del calendario partecipano le parrocchie di Basagliapenta con don Dino Bressan, Villanova di San Daniele con pre Romano Michelotti di Glesie Furlane, Mels e Pers con don Giuliano Mauro; Vito d’Asio, Clauzetto e Pinzano con don Italico José Gerometta, i Comuni di Basiliano e Colloredo di Monte Albano e Video Tele Carnia.Fino a gennaio il Lunari di pre Toni sarà a disposizione in chiesa e presso il bar “Al mattiniero” a Basagliapenta, nel bar-edicola “Ognibene” di Basiliano, presso “Cartoltecnica” di Campoformido, nelle edicole di Bertiolo e “Da Maurizio” a Codroipo, nelle chiese di Mels e Pers e nelle parrocchie di Vito d’Asio, Clauzetto e Pinzano; presso il “Bar Masino” a Mels di Colloredo di Montalbano e al “Minimarket da Lidia” a Majano.Altre informazioni e aggiornamenti sulla pagina Facebook “Grop Amîs di pre Toni”.