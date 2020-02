Quattordicesima edizione per Effetto Friuli Giovani

E' partita giovedì 6 febbraio il nuovo ciclo di puntate di 'Effetto Friuli Giovani', la trasmissione realizzata dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Udine in collaborazione con Telefriuli e condotta da Marta Rizzi, e giunta quest'anno alla 14ma edizione.



Nel corso della prima puntata si è parlato del ruolo della Consulta, presentando le attività didattiche in corso, soffermandosi in particolare con quelle ambientali.

Il tema della puntata, infatti, è stato quello della sostenibilità ambientale, tematica che ha permesso ai ragazzi presenti in studio di confrontarsi con gli ospiti in studio: Emanuele Bertoni, referente regionale per le Consulte studentesche e le Politiche giovanili, Giovanni Govetto del Comune di Udine, Davide Bonetto di Net e Fiorenza Campion di Cafc.



Tutti i giovedì in diretta, dalle 17.45 alle 18.45, e il sabato in replica alle 21, i ragazzi si confronteranno su tematiche di attualità, dialogando con esperti e professionisti.