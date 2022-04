Quattro chiacchiere con... Daniela Scarabino da Madrid

Prosegue la nuova serie di "4 Chiacchiere con...", il format di video interviste con cui l’EFASCE (l’Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti) di Pordenone sta mantenendo vivo il legame con i corregionali all'Estero, permettendo di conoscere le storie dell'emigrazione più recente. Un progetto sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli.



Sulla pagina Facebook “EFASCE - Pordenonesi nel Mondo” e sul canale YouTube omonimo, il presidente dell'Ente Gino Gregoris e Michele Morassut della segreteria EFASCE dialogheranno con i corregionali collegati da diverse parti del mondo, toccando vari punti, dalla vita professionale a quella personale.



Mercoledì 13 aprile alle 16 appuntamento in collegamento con Daniela Scarabino, Production Manager dello spettacolo a Madrid. Di Pordenone, dopo gli studi universitari tra Udine e Genova (una laurea come Interprete e traduttrice, un master in gestione della cultura), dal 2007 lavora nell'ambito dello spettacolo. Partendo dalla logistica, ora si occupa di un ampio campo di aspetti come referente di artisti e promoter, dal marketing fino alla produzione.



Ha prodotto e portato spettacoli ovunque, dal Piccolo di Milano a New York, allo show Tú sí que vales. Racconterà una parte la sua storia di pordenonese nel mondo, passata da interprete di italiano-tedesco a referente per artisti e promoter internazionali perché, come dice lei, “esistono professioni di tutti i tipi, basta inventarsele"."I nostri corregionali - sottolinea il presidente EFASCE Gino Gregoris - ci permetteranno di capire dove sta andando il mondo del lavoro tra un'emergenza sanitaria sempre meno pressante e una situazione internazionale preoccupante. Ma sarà anche bello confrontarsi su quanto siano ancora legati alla loro terra di origine, quel Friuli Venezia Giulia da cui in tanti sono partiti senza però dimenticarlo mai".