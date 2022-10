Quattro nuovi mezzi per i Vigili del fuoco

"Il Friuli Venezia Giulia può vantare una forte collaborazione tra le diverse istituzioni, che ci permette di migliorare i servizi per la comunità. La Regione ha finanziato l'acquisto di nuovi veicoli per i distaccamenti dei Vigili del fuoco perché crede che il fine ultimo di servire la collettività debba prevalere anche sulle specifiche competenze della singola istituzione". Così l'assessore alla Funzione pubblica, Pierpaolo Roberti, è intervenuto oggi a Udine alla cerimonia di consegna di quattro automezzi fuoristrada, acquistati con un contributo della Giunta regionale, per i distaccamenti di Rigolato, San Daniele del Friuli, Codroipo e Lignano dell'Associazione dei vigili del fuoco volontari del Friuli Venezia Giulia.

Finanziamento che si inserisce nel novero degli interventi previsti dalla legge regionale 2/2019, finalizzata a migliorare le condizioni operative dei distaccamenti.

In tutto sono stati erogati 100mila euro per ciascun anno tra il 2019 e il 2022, a copertura dell'acquisto di attrezzature di soccorso e di dispositivi di protezione individuale. Sono state inoltre erogate risorse per la formazione del personale pari a 60mila euro per gli anni 2019, 2020 e 2022 (20mila euro per anno).

"Dobbiamo essere orgogliosi della squadra di volontari che opera nella nostra regione", ha sottolineato Roberti, che nell'occasione ha portato i saluti del governatore Massimiliano Fedriga e dell'Amministrazione regionale. "Se pensiamo ad esempio ai gravi incendi di questa estate, contenuti grazie all'azione congiunta dei professionisti e del volontariato, comprendiamo quanto sia importante il presidio del territorio e disporre di mezzi per svolgere al meglio questo compito", ha concluso l'assessore.

"Ottima notizia per il Friuli Venezia Giulia la consegna ai distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco di Lignano Sabbiadoro, Codroipo, San Daniele del Friuli e Rigolato dei quattro nuovi automezzi acquistati con i fondi stanziati dalla legge regionale 2/2019", afferma, in una nota, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Mauro Bordin, sottolineando come sia "un onore sapere che l'attuazione del primo provvedimento legislativo che ho avuto l'onore di promuovere in questa legislatura ha consentito di dotare i distaccamenti volontari di nuovi automezzi e attrezzature che possono aiutare i Vigili del fuoco a svolgere al meglio il loro operato per la nostra comunità".

"La legge che prevede lo stanziamento di 100mila euro e ulteriori 20mila per la formazione - spiega Bordin - è nata dal confronto con i Vigili del fuoco volontari allo scopo di fornire sempre migliori attrezzature e automezzi, ma anche per garantire la migliore formazione possibile, facilitando e sveltendo l'ingresso di nuovi componenti nei distaccamenti volontari".

"Rivolgo un enorme grazie a tutti i Vigili del Fuoco professionisti e volontari per l'impegno quotidiano teso a garantire la sicurezza della popolazione. Un ringraziamento particolare - conclude il leghista - lo rivolgo a Ivan Monticoli del distaccamenti di Lignano, recentemente mancato, senza il cui impegno non sarebbe stato possibile promuovere e concretizzare questa legge".