Quelle mani ignote sulla strage insabbiata

Per un secolo la città di Udine ha ignorato una pagina importante della propria storia. Ignorato perché le stesse autorità del tempo stesero un velo di silenzio e omertà su una strage che causò cento morti, molti dei quali civili e anche bambini, oltre alla distruzione e al danneggiamento di migliaia abitazioni. In quella che era la ‘capitale’ della prima guerra mondiale il 27 agosto 1917 ci fu una terribile esplosione dei depositi di munizioni della Seconda Armata, eppure sui libri di storia e anche nella memoria collettiva di tutto questo si hanno pochissime tracce. A fare luce su questo delitto irrisolto ci ha pensato lo storico Gaetano Vinciguerra nel suo libro “Lo scoppio di Sant’Osvaldo 1917” (editore Gaspari).

Perché si è interessato a questo capitolo nascosto della nostra storia?

“Da studente ho abitato a Sant’Osvaldo, vicino all’ospedale psichiatrico, e avevo già allora sentito raccontare qualcosa di quel tragico evento storico. Ho avuto anche occasione di leggere quanto scritto da Giuseppe Del Bianco e Giacomo Viola, ma la spinta alla ricerca storica mi è venuta dall’iniziativa del Gruppo culturale parrocchiale di promuovere una mostra per la ricorrenza del centenario. Su richiesta dei promotori ho accettato di collaborare incuriosito dal singolare fatto che l’episodio è stato praticamente tenuto nascosto e mai seriamente indagato tanto che ancora oggi restano incerti il numero delle vittime, persino le identità di quelle militari e, soprattutto, le cause che lo produssero”.

Si è sentito un investigatore alle prese con un cold case?

“Si tratta certamente di un ‘delitto irrisolto’ e la ricerca ha avuto molto in comune con l’indagine investigativa. Vi è stata una responsabilità oggettiva dell’evento, immediatamente denunciata dalle vittime, che è riferibile alla sciagurata scelta dei comandi militari di collocare quattro depositi di pericolosissime munizioni in un luogo fittamente abitato e in locali che non davano alcun affidamento di sicurezza (case, scuole, baraccamenti). E vi è la causa diretta dell’esplosione dovuta a una mano ignota. Allora si scelse subito l’ipotesi dell’infortunio, della disgrazia accidentale anche se l’ipotesi del dolo non fu mai abbandonata. Le difficoltà nella ricerca sono scaturite dalla censura e dal segreto militare posto all’istante sull’evento che venne taciuto persino dai quotidiani locali, come non fosse avvenuto, malgrado le quasi cento vittime, i trecento feriti e un villaggio distrutto. A questa scelta istituzionale si aggiunsero la successiva occupazione austro-tedesca del territorio e la distruzione di ogni documentazione utile. L’unica indagine condotta allora dall’ingegnere della Provincia Gianbattista Cantarutti andò misteriosamente perduta. Dall’archivio dell’Esercito finora nulla è emerso. Di questo ‘delitto’ insomma andavano ricercati e documentati persino il numero e l’identità delle vittime”.

Com’era Udine e i suoi sobborghi nel 1917?

“La ‘capitale della guerra’, come fu definita Udine, era una città militarizzata che ospitava 18 ospedali militari e il Comando Supremo con il conseguente flusso continuo di persone collegate alle molteplici necessità militari. Nel centro fiorivano lucrose attività commerciali e ritrovi come il famoso Caffè Dorta per gli ufficiali. Per i soldati in trincea era la città degli imboscati per la presenza nel Comando di tantissimi ‘figli di papà’. La popolazione civile subiva la carenza di beni primari, anche alimentari, e mancò persino il legname. Furono introdotti il calmiere e la tessera annonaria. Nei sobborghi la popolazione, generalmente agricola, anche se estremante povera, si arrangiava prestando vari servizi alle truppe accantonate, affittando locali e svolgendo vari servizi per i soldati che necessitavano di ‘spidocchiamenti’ e pulizia dell’abbigliamento. Un grave problema morale si pose con la presenza diffusa della prostituzione che coinvolse anche l’età minorile”.

Perché si creò una situazione così pericolosa a Sant’Osvaldo?

“La frazione di Sant’Osvaldo era composta da cinque borghi sparsi in un territorio prevalentemente agricolo, isolato dalla città dalle linee ferroviarie Venezia-Udine e Udine -San Giorgio di Nogaro. Priva di un piano urbanistico era diventato il luogo di sregolati insediamenti abitativi e produttivi attratti dalla presenza della ferrovia, l’unica che conduceva al fronte, e quindi anche d’interesse militare. I grandi depositi di materiale chimico e di petrolio della Scaini e della Società Italo-Americana furono affiancati dalle cisterne di benzina e dai capannoni di foraggio della seconda armata e dai quattro depositi di tonnellate di munizioni tra cui proiettili con gas asfissiante. Una rete di terribili insidie serpeggiava fra gli abitati, avvolgeva tutto il paese: così scrisse il sindaco Pecile”.

Lei si è fatta una idea personale delle cause dell’esplosione?

“Ritengo che lo Stato Maggiore abbia condotto un’inchiesta tra il 27 agosto e il 3 settembre allorché emise il primo comunicato ufficiale dove affermò che lo scoppio del ‘piccolo deposito’ udinese era avvenuto ‘per cause imprecisate’, ma dalle quali, pareva, che si potesse escludere il dolo. Senza discutere le varie ipotesi che furono formulate in città (attentato anarchico, bombardamento aereo, sabotaggio in complicità col nemico), personalmente propendo per la causa del sabotaggio con l’impiego di bombe a orologeria, eseguito in coincidenza dell’offensiva della Seconda Armata sulla Bainsizza, che rischiò di doversi fermare, come dichiarò Cesare Frugoni, direttore dell’Ospedale militare di Sant’Osvaldo e consulente medico dell’Armata, il cui parere fu condiviso anche da Angelo Gatti, alto ufficiale del Comando Supremo”.

Se all’inizio il segreto di stato può essere comprensibile, perché neppure il secondo dopoguerra e la democrazia hanno consentito di approfondire pubblicamente questa strage?

“L’interesse degli storici per le sofferenze delle popolazioni, per la guerra dei civili, è recente. Si è iniziato da pochi anni a porre l’attenzione sul dramma dei profughi di Caporetto, sulle sofferenze dei rimasti, sul destino degli orfani, delle vedove, dei mutilati ed invalidi, sulla tragica morte di oltre centomila soldati italiani nei campi di concentramento austrotedeschi. Chi si è mai interessato degli oltre cinquecento bambini uccisi o resi invalidi per l’esplosione di bombe rinvenute causalmente nel primo dopoguerra? Lo stesso è avvenuto con le innumerevoli scoppi di depositi di munizioni che, soprattutto nel 1917, causarono decine di migliaia di morti. A Udine la memoria delle vittime è stata custodita e perpetuata dalla Parrocchia di Sant’Osvaldo, e la recente collocazione della lapide presso l’asilo ‘Ai militari’ deceduti mi ha spinto a dare un nome e un volto a queste caduti ingiustamente ignorati e a ricostruire i fatti perché la città di Udine conosca una pagina importante della propria storia”.