Sabato 17 luglio, alle 20, a Pian Pinedo, Cimolais, è in programma la serata dal titolo QUELLI DELLA NOTTE: ALLA RICERCA DEGLI UCCELLI NOTTURNI, un'uscita nei pressi del Parco faunistico di Pianpinedo per ascoltare le voci dei rapaci notturni.

Conduce Claudio Bearzatto. Info e prenotazioni sul sito: https://www.ecomuseolisaganis.it/it/c/1xhdvyf/quelli_della_notte_alla_ricerca_degli_uccelli_not.html.



In collaborazione con: Ass. Intorn al Larin

Difficoltà: facile per tutti

Durata: 2 ore (4 km)



L'escursione è il seguito della conferenza sugli strigiformi, tenuta questa primavera da Claudio Bearzatto.

Dal dialogo è nato il progetto CHI CERCA TROVA! Aiutaci a censire i nostri amici rapaci notturni, che vi invitiamo a seguire.

I rapaci notturni (strigiformi), come ha spiegato Claudio nelle sue conferenze, non frequentano solo l’ambiente naturale, ma possono avvicinarsi anche alle abitazioni e… usarle per rifugiarsi e magari nidificare!