Quest'anno niente Sagra dai Pirus a Pavia di Udine

Lo scorso anno la Sagra dai Pirus, l’appuntamento di Pavia di Udine ormai entrato nella tradizione, ha tagliato il traguardo della 55a edizione. Nonostante la grande esperienza, e forse proprio per questo, quest’anno, causa emergenza sanitaria, la sagra non si farà. Di solito i festeggiamenti erano organizzati tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, ma saranno rimandati al prossimo anno. “Non è possibile – spiega la presidente della Pro Loco Propavia, Ambra De Sabbata – reinventare una festa in un mese o poco più. Rispettare tutte le regole per garantire la sicurezza di sé e degli altri. Io sono infermiera al Santa Maria della Misericordia di Udine e ho lavorato anche in un reparto Covid. Conosco molto bene la situazione, quindi. La nostra sagra, fatta di musica e balli, non è pensabile. I grossi concerti attiravano anche 5mila persone”. Friuli Doc, però, si dovrebbe fare.

“Sicuramente – continua la presidente – il Comune di Udine avrà altre risorse. Per esempio, una squadra di tecnici che valuterà tutte le misure di sicurezza, per organizzare la manifestazione al meglio. Noi abbiamo a disposizione soltanto volontari e non possiamo prenderci una responsabilità così grande. E poi, secondo me, ci sono altre priorità”. Niente Sagra dai Pirus, quindi. “Il bello della nostra festa – dice la presidente - era poter cenare tutti insieme, degustando le nostre specialità. E poi i balli con le orchestre dal vivo. Il Friuli è stato sicuramente colpito meno di altre regioni, ma bisogna stare comunque attenti, evitare i rischi e dimostrare maggiore sensibilità”.

La presidente, però, ha in mente un piano B. “Sicuramente, come Pro Loco – conclude De Sabbata - potremmo organizzare una piccola festa per la comunità, perché le persone hanno bisogno di divertirsi. Forse a settembre. Ma non avrà niente a che vedere con la Sagra dai Pirus”.