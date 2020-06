Questione montana, il prossimo luogo ideale

Nella storia è già capitato che la Carnia sia stata luogo di rifugio durante le numerose pestilenze che hanno infestato il Friuli e l’Europa. Ritirarsi in montagna era una forma di quello che noi moderni abbiamo chiamato il distanziamento sociale. Dalla pianura ci si trasferiva a vivere in montagna, per poi ridiscendere a ‘scampato pericolo’. Molti documenti e molti atti di compravendita dimostrano questo fenomeno. Ma quello che io immagino per il futuro è qualcosa di completamente nuovo. Non ci si ritira in Carnia durante la peste da Covid-19, ma dopo! Perché? Perché la pandemia ha imposto una radicale modifica sul piano dei rapporti economico-sociali: un rivoluzionario cambiamento addirittura del modo di concepire la vita.

Si è aperto un mondo nuovo per il quale la montagna, in generale, e la Carnia, in particolare, diventano il luogo ideale dove si può interpretare al meglio il modo nuovo di vivere. Immagino una Carnia del futuro nella quale il problema sarà quello di porre dei limiti in ingresso ai tanti che vorrebbero venire ad abitarvi, se ci sarà il rovesciamento di prospettiva vaticinato dai filosofi per cui, in futuro, gli uomini smetteranno di ‘stare al mondo’ per scegliere invece di ‘essere al mondo’. Differenza non da poco. Ripartire dalle periferie? Ripartire dalla montagna, periferia delle periferie? Perché no? Potrebbe essere questa la vera novità della ripartenza della Fase 3 dopo l’urgano del Covid-19.

Quando un treno arriva al capolinea, ripartendo, l’ultimo vagone diventa il primo. Credo non si possano avere dubbi sul fatto che la pandemia ha messo in evidenza che siamo arrivati al capolinea di una modalità di sviluppo. Il Coronavirus ha assunto la funzione dei respingenti che sono collocati alla fine dei binari. Non si può andare più avanti a questo modo. Si deve ripartire in modo nuovo, addirittura cambiando direzione, pensando a un mondo nuovo. Che nel mondo di prima, la montagna fosse rimasta l’ultimo vagone non c’è dubbio. Nella ripartenza potrebbe diventare il primo, quello trainante. Un ragionamento che si può fare e si farà a livello nazionale e mondiale, ma che si può fare meglio a livello locale, assumendo la Carnia come il luogo della sperimentazione.

CAMBIO DI PROSPETTIVA - È un’utopia pensare che si possa ripartire trainati dall’ultimo vagone, quello più scassato, che sta sui binari per un vero miracolo, che non si capisce come mai non sia già deragliato? Forse sì! O forse no, se aggiustando il vagone più scassato, quello che ha bisogno di un rifacimento quasi integrale, definiamo un modello per risistemare tutto il treno per farlo ripartire in modo nuovo per una nuova direzione. Covid-19 ci ha fatto ripensare a come stavamo vivendo, a quale era il nostro modello di vita: vivevamo per stare al mondo. Dobbiamo ripartire non per stare ma per essere al mondo. Stavamo come oggetti, dobbiamo ripartire come soggetti. Tra i due modi di essere c’è una differenza fondamentale. Mi pare siano questi i termini che meglio definiscono il modo di vivere che si è venuto affermando nel Novecento.

L’uomo sta… come d’autunno sugli alberi le foglie, direbbe Ungaretti, come un oggetto sulla catena di montaggio dico io, più prosaicamente. Crede di stare scegliendo e invece è scelto, condizionato dagli input che gli inietta nella mente la società dei consumi. Sta sul posto di lavoro, condizionato dal desiderio di aumentare lo stipendio. Perché è il denaro che gli consente di sfoggiare gli stutus symbol d’una autovettura inutilmente veloce, assurdamente ingombrante, o di godersi le ferie per scottarsi al sole in una spiaggia ridotta a un formicaio. Sta nell’attesa della pensione, cioè del momento nel quale sarà il divano di casa a sostituirsi alla catena di montaggio del lavoro. Sta per i figli (almeno così dice!) che ritiene in dovere di portare più in alto di sé sulla scala dei suoi valori, del più denaro, della maggiore visibilità sociale. Ma chi sta al mondo a questo modo cosa vuoi che se ne faccia della montagna? Se vuoi portarlo ad amare la montagna, prima gli devi insegnare a vivere, gli devi insegnare appunto a ‘essere al mondo’.