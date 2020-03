Questura di Pordenone, tre nuovi commissari in servizio

Questa mattina i “neo” Commissari della Polizia di Sato Mauro Bazzo, Roberto Canton e Antonio Cappella, dopo un corso di formazione di tre mesi, hanno assunto servizio nella Questura di Pordenone.

Tutti e tre erano già in servizio nella sede pordenonese: Mauro Bazzo come funzionario addetto all’Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza, Roberto Canton come vice dirigente dell’Ufficio di Gabinetto e Antonio Cappella come dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale. A loro, il Questore Marco Odorisio ha formulato i miglior auguri per un sempre più proficuo lavoro mettendo a frutto il bagaglio di esperienza professionale acquisito nel tempo e per affrontare, con responsabilità, gli incarichi assegnati.