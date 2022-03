Raccolta di beni per l'Ucraina al Granshopping di Fiume Veneto

Sostegno umanitario in favore dell’Ucraina al Granshopping di Fiume Veneto.

Il Centro Commerciale si è organizzato per una raccolta di beni di prima necessità tramite l'Associazione Culturale Roksolana, Ucraina, di Portogruaro.



“Ci siamo voluti attivare in maniera rapida per fornire aiuti – spiega la Direttrice del Granshopping Marta Rambuschi – dato che riteniamo che un Centro Commerciale abbia il dovere morale di intervenire concretamente per situazioni come queste.”

L’iniziativa, come sottolineato dalla Direttrice, è stata resa possibile grazie al contributo fondamentale dell'agenzia Yaw Communication, che con le sue competenze professionali ha strutturato il tutto in soli due giorni, e grazie anche all'agenzia Spazio E20 che fornirà gratuitamente il proprio servizio di trasporto della merce che verrà raccolta dalle donazioni dei clienti del Centro Commerciale Granfiume.



Al momento sono richiesti urgentemente medicinali, presidi sanitari, abbigliamento per adulti e bambini; prodotti per l’igiene personale: assorbenti intimi, salviette umide, sapone, shampoo, asciugamani, rotoli di carta asciugatutto, dentifricio, spazzolini da denti, carta igienica. Occorrono anche generi alimentari a lunga conservazione, pasta, riso, minestre liofilizzate in busta; tonno, carne in scatola, biscotti, cioccolato, dolci confezionati, frutta secca, barrette energetiche, latte condensato, Tè in bustine, caffè solubile; piatti, bicchieri e posate monouso e prodotti di alimentazione per l’infanzia: latte in polvere, omogeneizzati.



Per la raccolta fondi le somme vanno versate sul ccb di Amvo-Noi Migranti specificando nella causale “erogazione liberale pro- Ucraina”.Codice IBAN IT93Y0538736240000035273873 BPER BANCA S.P.A“Il gruppo SVICOM e a Forum Real Estate Management, ci hanno immediatamente supportato per dare vita al programma di aiuti del Centro Commerciale – afferma Marta Rambuschi – l’iniziativa è frutto di un solido lavoro di squadra, da persone che aiutano persone. Mi auguro che anche i Direttori di altri Centri Commerciali si attivino per attività di emergenza solidale come Granfiume Granshopping, unendo tutti le forze possiamo fare la differenza”.Un appello che sarà certamente accolto dai clienti del Centro Commerciale, che con le loro donazioni potranno recare un sostegno concreto alla popolazione dell’Ucraina nel terribile momento storico che sta attraversando.