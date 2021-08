Raccolta firme di Coldiretti per l'energia rinnovabile ma senza consumo di suolo

I giovani di Coldiretti in prima fila per raccogliere firme a favore delle petizione per dire sì all’energia rinnovabile senza consumo di suolo agricolo.



Una mobilitazione di Coldiretti, attraverso Giovani Impresa che si è svolta anche nel fine settimana al mercato coperto di Campagna Amica a Pordenone.



Proseguirà anche lunedì 16 agosto a Valvasone in occasione del mercato da favola. Difronte al Municipio dalle 10, ci sarà il gazebo giallo di Coldiretti dove sarà possibile sottoscrivere la petizione.



“Abbiamo scelto la piazza –spiega il delegato provinciale dei giovani di Coldiretti Francesco Nocente- perché puntiamo sui cittadini, sul sostegno della società civile, perché questa è una battaglia a difesa di un modello di agricoltura sostenibile nella sua triplice dimensione: economica, sociale ed ambientale”.