Raccolta fondi per il Centro Recupero Fauna Selvatica di Fontanafredda

Tutelare l’ambiente e gli animali selvatici in difficoltà. Con questo intento Naturevibes ha avviato su GoFundMe una raccolta fondi online. L’associazione gestisce il Centro di Recupero Fauna Selvatica nel comune di Fontanafredda, nella provincia di Pordenone, che dal 27 giugno ha riaperto alle visite.



“Naturevibes - si legge nel testo della piattaforma di crowdfunding - ha lo scopo di valorizzare e salvaguardare la flora e la fauna locale; costruire strutture di assistenza e ricovero di animali e destinate al ripopolamento di specie a rischio estinzione; informare e formare la popolazione riguardo al comportamento da avere nei confronti dell' ecosistema; svolgere attività a tutela dei diritti degli animali”.



“In più - aggiungono - le donazioni serviranno ad acquistare e mantenere mezzi atti al recupero di animali selvatici in difficoltà e/o infortunati”.



La raccolta per supportare il lavoro di Naturevibes è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/gfm/vdyqq-tutela-dell039-ambiente-e-degli-animali-selvatici