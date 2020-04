Raccolta fondi per l’ospedale di San Vito da parte degli Alpini di Savorgnano

Il gruppo Alpini di Savorgnano ha istituito una raccolta fondi per acquistare attrezzature e prodotti medicali per l’ospedale “Santa Maria dei Battuti” di San Vito al Tagliamento.

Le donazioni potranno essere fatte direttamente dalle persone rivolgendosi al Panificio Bortolussi Mauro, Roberta e Milena che ha dato la propria disponibilità ad aderire all’iniziativa. Entrando nel punto vendita di via Maggiore, al civico 17, si troverà un contenitore dove poter lasciare un sostegno concreto destinato al presidio ospedaliero.



“Un grazie per quanto vorrete fare e, considerato il grande valore sociale della raccolta, cortesemente, date il maggior risalto possibile all’iniziativa - afferma il presidente del gruppo di Savorgnano, l’alpino Luigi Violin -. Ancora una volta siamo di fronte ad una emergenza, una pandemia mai vista prima d’ora, con la quale, non solo la nostra nazione, ma tutto il mondo deve fare i conti. Tutti uniti dobbiamo rispondere “presente” per quanto possiamo - continua Violin -, aiutando in ogni modo chi è sul campo a proteggere, curare e preservare la salute e il benessere di tutti i cittadini”. L’impegno delle penne nere di Savorgnano, grazie all’aiuto di chi vorrà donare, è dunque rivolto con tutto il cuore a dare il proprio contributo e sostegno all’ospedale locale, percorrendo la strada della generosità, predisposizione che nella comunità di San Vito al Tagliamento è ben radicata.



“Ricordo che l’iniziativa di raccolta fondi è già attiva - aggiunge Violin - e lo rimarrà almeno per tutto il mese di aprile. Una volta conclusa, l’intera somma raccolta sarà consegnata al Comune di San Vito al Tagliamento che provvederà a destinarla al nostro ospedale. Vi ringrazio sin d’ora per il vostro prezioso aiuto”.“Una iniziativa di grande valenza - commenta il sindaco Antonio Di Bisceglie - che conferma ancora una volta il grande cuore alpino che batte per la nostra cittadina”.Notizie in pillole del gruppo. E’ il 4 giugno 1972 quando si inaugura il nuovo Gruppo di Savorgnano. La sede si trova nell’ex scuola elementare della frazione, che si affaccia su via Maggiore. L’edificio è stato recentemente rinnovato dall’Amministrazione comunale come il piazzale antistante, dove lo scorso anno è stato inaugurato il monumento a Riccardo Cassin (1909-2009), uno dei simboli dell’alpinismo mondiale. Presidente onorario degli Alpini di Savorgnano, Cassin qui nacque il 2 gennaio 1909.