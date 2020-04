Raccolta fondi per l'ospedale civile di Udine

La Sezione Ana di Udine ha iniziato una raccolta fondi per acquistare attrezzature e prodotti medicali da donare all'ospedale civile di Udine. “Ad oggi siamo arrivati a 74.505 euro – spiega il presidente della sezione Ana di Udine, Dante Soravito De Franceschi - e abbiamo già provveduto ad acquistare, su indicazione dell'ospedale, due poltrone del costo complessivo di 20.000 euro per l'ausilio di posizionamento multiuso per la mobilizzazione precoce e la riabilitazione in reparti di terapia intensiva e mercoledì saranno consegnate all'ospedale”.

Sempre su indicazione dell'Ospedale, gli alpini si sono mobiltati per l’arrivo di tre metabolimetri per l'emergenza sanitaria del costo complessivo di 36.600 euro. Le penne nere sono in attesa di sapere quando potranno essere consegnati vista la grande richiesta di queste apparecchiature.