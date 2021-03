Raccolta fondi per sostenere le spese legali di Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi

Prosegue la catena di solidarietà nei confronti di Gian Andrea Franchi e Lorena Fornasir, che a Trieste con l'associazione Linea d’ombra si occupano dell'accoglienza dei profughi provenienti dalla Rotta Balcanica.



Lo scorso 23 febbraio la polizia ha fatto irruzione a casa della coppia perquisendo telefoni e computer. Gian Andrea Franchi, 84 anni, è stato inserito nel registro degli indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dopo aver aiutato una famiglia iraniana nell’estate 2019.



Per aiutare Franchi, noto anche come “il nonno dei profughi”, e la moglie, si è subito attivata una rete di solidarietà ed è stata lanciata una campagna per raccogliere fondi per sostenere le spese legali che in tre settimane ha raccolto più di 16.700 euro, arrivati grazie a oltre 3.600 condivisioni sui social media. Moltissime le associazioni umanitarie che si sono schierate dalla sua parte.



“Chi conosce Lorena Fornasir e il marito Gian Andrea - affermano Sandra, Giovanna e Cinzia, che hanno lanciato la campagna di sostegno sulla piattaforma GoFundMe - sa della loro rara onestà dedizione, passione, umanità profusa nell’aiuto delle persone che giungono a Trieste dalla Rotta Balcanica o che sono bloccate in condizioni disumane in Bosnia”.I messaggi dei donatori a supporto di Gian Andrea, Lorena e della loro associazione, Linea d’ombra, arrivano da tutta Italia: “Un abbraccio fraterno da Napoli a chi sa cosa vuol dire "restare umani". Non siete da soli'”. “Questa causa va vinta e va vinta alla grande, non solo per chi è sotto accusa ma per tutti noi: vincere potrebbe essere una breccia verso un futuro più luminoso, solidale e in definitiva umano”. “La straordinaria umanità e spirito di servizio di Lorena e Gian Andrea dovrebbero essere di esempio a tanti. Li ringrazio per quello che da anni hanno fatto e, oltre a sostenere la loro associazione, mi sento in dovere di sostenere loro da ingiuste accuse”.

"Ancora una volta, desidero rigraziare - ma il verbo è insufficiente - le persone che hanno versato e stanno versando denaro nella raccolta per le spese di questo cammino nei vicoli oscuri della legge, dello Stato - scrive sui social Franchi -. Fra di loro incontro nomi di cari amici; di persone, con cui ho, abbiamo Lorena ed io, avuto un tempo intense e belle relazioni che poi il tempo, appunto, ha smussato; di persone sconosciute che rendon il denaro un pensiero solidale e anche affettivo. La solidarietà, infatti, non ha un prezzo, esce fuori da questo maledetto sistema per cui tutto è ridotto a valore di scambio e coloro a cui questo valore non è riconosciuto, come i migranti, possono anche crepare - e crepano".



La campagna è attiva e raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/spese-legali-lorena-fornasir-e-gian-andrea-franchi