Raccolta funghi, invariate le quote annuali e giornaliere

La Giunta regionale, con delibera proposta dall'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, Stefano Zannier, ha approvato le quote dovute nel 2022 per la raccolta funghi sul territorio regionale. "Le tipologie di autorizzazione e di quota da versare sono quattro a seconda della durata, giornaliera o annuale, e dell'estensione della zona in cui è autorizzata la raccolta. Tutte le quote sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno" ha confermato Zannier.

Il contributo giornaliero da versare nel 2022 a ciascuna Comunità di montagna, per la raccolta dei funghi nel suo territorio, sia da parte dei residenti in regione che dei non residenti, è fissata in 10 euro.

La quota annuale è stabilita in 20 euro da versare a ciascun Ente di decentramento regionale, per la raccolta dei funghi nel territorio dell'Edr (ex Provincia) non compreso in una Comunità di montagna.

Ammonta a 25 euro il contributo annuale da versare a ciascuna Comunità di Montagna, per la raccolta dei funghi nel suo territorio.

Il contributo annuale per l'autorizzazione alla raccolta funghi su tutto il territorio regionale è fissato in 60 euro da versare alla Regione con le modalità pubblicate sul sito istituzionale.