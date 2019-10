Raccolta rifiuti a Udine: avviata la distribuzione dei bidoni

I primi contenitori del sistema 'casa per casa', in partenza a Udine il 2 dicembre nella Circoscrizione numero 2 Rizzi – San Domenico– Cormor – San Rocco, sono in consegna in queste ore. Si tratta dei contenitori destinati alla sola singola utenza (case, abitazioni singole, villette a schiera, ecc), non a chi abita nei condomini. La consegna domiciliare dei kit e del materiale informativo viene effettuata mediante personale addetto qualificato.



In caso di mancato recapito, sarà lasciato ai cittadini un biglietto di avviso con indicato il numero call-center 329 314 7381 da contattare al fine di prendere appuntamento per il successivo tentativo di consegna. Inoltre, in caso di mancato riscontro, gli addetti alla consegna provvederanno ad effettuare ulteriori tentativi di recapito rilasciando nuovamente altri inviti informativi.



Di seguito specifiche e contatti per informazioni riguardanti la consegna e il ritiro del kit “casa per casa”: numero call-center: 329 314 7381 – dal lunedì al venerdì – dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (segreteria dalle 13.30 alle 16.30); indirizzo e-mail: friuli@onofaro.it



Ricordiamo che sono quattro le novità del nuovo sistema di raccolta spinta: ad ogni giorno della settimana corrisponderà un solo tipo di rifiuto, che sarà quindi associato al colore del contenitore. Gli imballaggi di plastica e di carta/cartone saranno raccolti con cadenza settimanale anziché quindicinale.La raccolta di sfalci e le piccole potature sarà raddoppiata con un servizio domiciliare gratuito esteso per tutto l'anno. La quarta modifica riguarderà l'introduzione di un servizio bisettimanale per la raccolta domiciliare gratuita di pannolini e pannoloni.