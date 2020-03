Raccolte fondi per dare ossigeno agli ospedali

I friulani, quando si tratta di solidarietà, sono i primi a muoversi. E l’emergenza Coronavirus non fa eccezione. Dopo il terremoto del 1976, il Friuli intero risponde sempre compatto alle necessità del Paese e della propria comunità. Dopo i primi giorni di smarrimento, sono via via partite numerose raccolte fondi per dare ossigeno, è il caso di dirlo, agli ospedali, in particolare ai reparti di Terapia Intensiva, messi a dura prova in questo momento. Ecco alcune delle iniziative lanciate da Enti pubblici e privati.



PROTEZIONE CIVILE - La Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia ha attivato la campagna “Aiutaci ad aiutare”, promossa dall’amministrazione regionale. È possibile versare una quota sul conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Iban IT47 W 02008 02230 000003120964 e causale “donazioni Coronavirus Fvg”.



COLLETTA A UDINE

CONFINDUSTRIA UDINE

COLLETTA A PORDENONE

FEDERCACCIA

DONAZIONI

INTESA SANPAOLO

GENERALI

COMUNITÀ CINESE

- Guido Variola, un 22 enne udinese, ha lanciato una raccolta fondi per la Terapia intensiva di Udine e aiutare l’ospedale di Udine. Per fare una donazione è necessario andare sulla piattaforma internet www.gofundme.com. L’obiettivo è raccogliere 100mila euro, ma in pochi giorni dal lancio dell’iniziativa la colletta aveva già superato questa cifra.- Confindustria Udine promuove una raccolta fondi a sostegno del Dipartimento di anestesia e rianimazione dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine. I versamenti possono essere effettuati entro il 20 marzo 2020 nell’apposito conto corrente le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN IT 39 W 05484 12305 CC0641000278 della Banca di Cividale. Intestazione: Confindustria Udine. Causale: raccolta fondi a sostegno del Dipartimento di anestesia e rianimazione di Udine.- Il Comune di Pordenone ha aderito alla raccolta fondi promossa dalla famiglia pordenonese Zuzzi per potenziare la terapia intensiva dell’ospedale cittadino, versando da parte sua la somma di mille euro. Per fare una donazione è necessario andare sulla piattaforma internet www. gofundme.com. Anche in questo l’obiettivo di raccogliere 200mila euro è stato superato in appena pochi giorni.- La Federazione dei cacciatori e cacciatrici del Friuli-Venezia Giulia promuove fino al 29 marzo una raccolta fondi da destinare agli ospedali della regione. Si può procedere con carte di credito o bancomat sulla piattaforma www. gofundme.com, al link che riporta la causale del versamento (“Cacciamo il virus con la solidarietà”), oppure con un bonifico intestato alla Federazione dei cacciatori Fvg-Associazione federata alla Fidc (codice Iban: IT07 R076 0112 3000 0000 7183 898).- Anche le aziende in prima linea GLP Il gruppo Glp specializzato nella proprietà intellettuale, che ha sede a Udine, ha deciso di donare al Reparto di Rianimazione dell’Ospedale Civile di Udine a nome di tutti i suoi collaboratori 30mila euro.- Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo ha stanziato 100 milioni di euro a favore degli ospedali e per le cure, in questo momento di emergenza nazionale e mondiale.- Generali ha costituito un Fondo Straordinario Internazionale fino a 100 milioni di euro per fare fronte all’emergenza Covid-19 a livello internazionale, con interventi rivolti principalmente in Italia. Il Fondo prevede un primo sostegno fino a 30 milioni di euro da destinare a emergenze straordinarie in Italia, finanziando le priorità che verranno definite insieme al Servizio sanitario nazionale e alla Protezione Civile italiana, attraverso il Commissario Straordinario all’emergenza Covid-19 nominato dal governo.- La comunità cinese di Pordenone ha donato alla città 10mila mascherine monouso destinate a chi opera in prima linea contro il virus: medici, infermieri, assistenti sociali, forze dell’ordine, volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa. Ma le buone notizie non finiscono qui: di mascherine ne arriveranno altre 40mila.