Raccontami una favola... della Val Resia

In seguito al grande successo di 'Ascoltare un libro' promossa dalla Biblioteca Comunale di Resia, con il prezioso lavoro di Gianluca Da Lio, lo Sportello Linguistico al Cittadino si è attivato per un’iniziativa simile.

Questa volta, però, largo spazio alle tradizioni orali della Val Resia: è stato, infatti, aperto un nuovo gruppo Whatsapp, attraverso il quale è possibile ascoltare ogni settimana diverse favole del patrimonio orale della valle in lingua originale, ovvero in resiano. L’iniziativa è promossa dallo Sportello Linguistico al Cittadino della Val Resia in collaborazione con la Biblioteca Comunale.

Diverse e varie saranno le voci che si alterneranno nei racconti: uno degli intenti è sicuramente quello di valorizzare le diverse varianti dell’idioma locale che sottolineano l’appartenenza a una frazione piuttosto che a un’altra, oltre alla volontà di stimolare le persone a parlare in resiano.

Per partecipare è necessario iscriversi. Si può contattare la Biblioteca Comunale tramite telefonata allo 0433-53554, oppure inviando un’e-mail a biblio_museo@libero.it.

La Biblioteca Comunale è attiva e disponibile per informazioni negli orari: lunedì 9-12, martedì 14-18, mercoledì e giovedì 9-12 e 14-17, venerdì 9-12 e 14-18.