Radioattività nell'aria in Fvg, valori sotto controllo

I dati dell’ultimo anno confermano il trend di diminuzione nel tempo del Cesio-137, uno dei radionuclidi artificiali originati in seguito all’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, in Friuli Venezia Giulia. Il Centro Regionale di Radioprotezione (Crr) di Arpa Fvg ha infatti aggiornato i dati della radioattività nel Particolato Totale Sospeso (Pts) e nella frazione depositata al suolo (fall-out) con le misure effettuate nel 2021. Dal 1988 i valori misurati sono sempre stati molto al di sotto dei livelli di pericolosità per la popolazione.



Per quanto riguarda invece il Berillio-7, un radionuclide di origine naturale originato nell’alta atmosfera, i dati del 2021 ne evidenziano l’andamento stagionale in buon accordo con le misurazioni degli anni precedenti.



Presso la sede di Udine di Arpa Fvg il Centro Regionale di Radioprotezione misura dal 2000 la radioattività in aria. Prima di allora e precisamente dal 1988, dopo l’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl avvenuto nell'aprile del 1986, le stesse misure venivano effettuate dall’allora Crr che era presente all’interno della struttura di fisica sanitaria dell’ospedale di Udine.



, rivelandone anche piccole tracce. In tutti questi anni i valori misurati sono sempre stati molto al di sotto dei livelli di pericolosità per la popolazione.L’unico radionuclide artificiale presente ormai da decenni è il Cesio-137 (Cs-137). Prima dell’incidente di Chernobyl il Cs-137 era presente in maniera quasi uniforme su tutto il pianeta a causa dei test degli ordigni nucleari effettuati in superficie. Attualmente è presente ancora in piccole quantità in quelle aree maggiormente interessate dalla contaminazione dovuta all’incidente di Chernobyl.Sporadicamente sono state misurate piccole concentrazioni di Iodio-131 (I-131) e in un solo episodio è stata rilevata la presenza di Rutenio-106 (Ru-106). Per quanto riguarda i radionuclidi naturali, che rappresentano il maggior contributo all’irraggiamento totale, è sempre stata rilevata la presenza dei principali radionuclidi delle catene di decadimento dell’Uranio-238 (U-238) e del Torio-232 (Th-232), di Berillio-7 (Be-7) e sporadicamente ed in piccole quantità anche di Sodio-22 (Na-22).