Raffiche di bora a Trieste e su tutta la regione

Raffiche di bora ben oltre i 100 km/h non solo a Trieste ma su tutta la regione, spazzata dal forte vento. Oggi, il cielo varia da nuvoloso a coperto con bora sostenuta in pianura, forte o molto forte sulla costa con raffiche anche oltre i 120 km orari a Trieste – si legge nel bollettino delle previsioni meteo Osmer Arpa Fvg -. Possibile qualche debole precipitazione più probabile sui monti con neve oltre i 400 m circa; possibile nevischio sul Carso.



Anche domani, venerdì 27 marzo, non andrà meglio. Su tutta la regione, infatti, l'b prevede cielo in prevalenza nuvoloso, Bora moderata in pianura, forte al mattino sulla costa, sostenuta durante il giorno. Le temperature, però, saranno in aumento rispetto alla giornata precedente.



Bisognerà attendere sabato per un miglioramento e il ritorno a temperature decisamente più in linea con la primavera. Cielo da poco nuvoloso a variabile per velature in quota, vento in deciso calo e temperature massime in ulteriore aumento.