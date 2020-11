Mercoledì 25 novembre, con inizio alle ore 9.45, si svolgerà in diretta online “Ragioni Comuni - Diversità dei bisogni e soluzioni condivise”, una giornata di studi promossa dall’Università degli studi di Trieste e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



L’incontro si propone come atto conclusivo dell’attività di ricerca dei progetti prescelti dall’Ateneo triestino e finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel 2016. Tema cardine che accomuna le attività progettuali è il dialogo interculturale e l’inclusione sociale.



Nell’intreccio delle diverse prospettive disciplinari sarà affrontata la complessità di alcune urgenti questioni: la sfida della pluralità culturale, che determina inedite trasformazioni d’idee e di azioni, e quella del contrasto alla povertà nelle sue diverse forme e dell’inclusione nel mercato del lavoro.



La giornata sarà preceduta dagli interventi di saluto introduttivi di Fabio Romanini (Delegato del Rettore alla Ricerca umanistica, Università di Trieste), Ketty Segatti (Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia, Regione FVG,), Alessandra Cislaghi (Responsabile del Progetto, Università di Trieste) e Maria Carolina Foi (Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, già Delegata di ateneo alla Ricerca socio-umanistica).L’evento si svilupperà in due sessioni parallele. La sessione “Culture e religioni in trasformazione” discuterà di politica come invenzione condivisa, arte come diritto, politiche dello spazio pubblico, tradurre, o rendere comune il non–accomunabile, religioni e migrazioni: Islam e spazio pubblico, la filosofia e il pluralismo culturale e religioso, asimmetrie e distanze relazionali nell’azione di gruppi eco–religiosi, l’ora di religione: migranti e confessioni religiose nell’esperienza della Regione FVG e narrative di identità e confini.Il dibattito sulla povertà in Italia tra statistica e politica, povertà e lavoro: l’Italia nel quadro internazionale ed europeo, educazione, istruzione e povertà, attivazione e condizionalità nelle misure di sostegno al reddito, entrate e uscite dal rischio di povertà e deprivazione materiale: il ruolo del welfare in Italia, la povertà e le sue deprivazioni saranno invece i temi portanti della seconda sessione incentrata su “Mercato del lavoro, povertà e inclusione sociale”.Tutte tematiche che rivelano la loro grande attualità anche e soprattutto nel momento attuale che stiamo vivendo.Interverranno docenti dell’università di Berlino, di altri atenei italiani, ed esperti in rappresentanza, fra gli altri, della Banca d’Italia e della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Da segnalare il contributo al dibattito di Nicola Manfren, Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione FVG.