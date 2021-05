Ragogna, viabilità ed edilizia scolastica tra le priorità

I problemi inerenti la viabilità e l'edilizia scolastica in Comune di Ragogna sono stati esaminati dall'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, che si è incontrato nella sede municipale con il sindaco, Alma Concil, e con il vicesindaco, Claudio Maestra.



Al centro della riunione, la necessità di sistemazione della viabilità principale di competenza comunale e la realizzazione di una rotonda in località Pignano che risolverebbe i problemi alla sicurezza e al traffico creati da un incrocio particolarmente pericoloso.



"La sicurezza stradale - ha detto Pizzimenti - ha sempre rappresentato una priorità per il mio Assessorato. Il costante confronto con gli amministratori locali - ha precisato - è fondamentale perché consente di individuare le criticità del territorio e di conseguenza di stabilire le priorità di intervento concentrando gli investimenti laddove si manifestino le effettive necessità".



La visita dell'assessore al comune di Ragogna è proseguita nel locale plesso scolastico dove Pizzimenti, accompagnato dagli amministratori locali, ha quindi preso visione dei lavori di adeguamento e ristrutturazione effettuati di recente grazie a contributi derivanti dai fondi Por Fesr per 350mila euro e a valere sul mutuo Bei per altri 400mila euro.

Come ha evidenziato la dirigente scolastica, Elisabetta Zanella, l'intervento ha permesso di sistemare e mettere in sicurezza gli edifici che ospitano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

"Si è trattato di un sopralluogo positivo - ha concluso Pizzimenti - nell'ottica della stretta e fattiva collaborazione tra la Regione e gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, che ha consentito di valutare l'efficacia degli interventi programmati ed eseguiti".