Rallenta l’uomo e la natura accelera

Prima l’istituzione delle zone rosse in Lombardia e Veneto nella seconda metà di febbraio, poi l’ordine a tutti gli italiani di starsene a casa, impartito il 9 marzo, creando di fatto una zona protetta sull’intero territorio nazionale, hanno avuto effetti imprevisti sulla qualità dell’aria e non soltanto nel Nord Italia, abituato purtroppo a livelli di inquinamento molto elevati, in particolare sulla Pianura padana.



VEICOLI IN TRANSITO - Il calo repentino del traffico di autoveicoli, oltre a far diminuire l’emissione di sostanze inquinanti, ha ridotto il rumore di fondo al quale eravamo ormai abituati in molte aree della regione e fatto riemergere i suoni della natura. Sulla rete di Autovie Venete nella settimana compresa fra lunedì 16 e domenica 22 marzo sono transitati 153 mila 853 mezzi pesanti, mentre lo scorso anno nello stesso periodo il traffico pesante era stato di 259 mila 653 mezzi. Ancora più marcata la diminuzione dei transiti di veicoli leggeri passati da 500mila a 80mila Meno veicoli in transito anche sulla rete ordinaria hanno permesso probabilmente anche alla fauna selvatica di spostarsi più agevolmente e riavvicinarsi in alcuni casi ai centri abitati. Anche la mobilità delle persone ridotta al minimo sta riducendo il livello di disturbo con il risultato che in qualche città nei guiardini pubblici si vedono animali altrimenti assenti.



INQUINAMENTO

CALO DEI VOLI

- Dal punto di vista dell’inquinamento dell’aria i dati sono incontrovertibili. Le misure adottate per limitare il contagio, particolarmente restrittive in una prima fase solo in alcune regioni del Nord Italia, hanno permesso una drastica riduzione dello smog sulla Pianura Padana, come mostrano le immagini del satellite Sentinel 5 del programma europeo Copernicus, gestito da Commissione Europea e Agenzia spaziale europea (Esa). La chiusura prima delle scuole in concomitanza con le vacanze per carnevale e la riduzione e solo successivamente del traffico hanno favorito la riduzione delle concentrazioni di particolato fine, del biossido di azoto e di altre sostanze inquinanti. Nel filmato diffuso dall’Agenzia, dove sono mostrate le concentrazioni di inquinanti rilevate dal satellite, si vede perfettamente come a partire proprio dalla fine di febbraio si assiste a una decisa diminuzione, resa più evidente dal confronto con le immagini di gennaio, quando le concentrazioni di particolato e inquinanti è invece molto più elevata anL’andamento che a causa della stagnazione atmosferica che contraddistingue la Pianura padana.- Sarà interessante comprendere anche quali riflessi avrà il drastico calo dei voli. Eravamo abituati, nelle giornate serene, a contare innumerevoli tracce di aerei civili che, come è noto, consumano enormi quantità di combustibile. In questi giorni raramente capita di scorgere contemporaneamente più di un paio di velivoli in transito.