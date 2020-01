Rc auto più cara per 18.000 friulani

Il nuovo anno si apre con una brutta notizia per più di 18.100 friulani. Sono gli automobilisti che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2019 dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, un premio Rc auto più caro rispetto all’anno prima.

A fornire i dati è l’osservatorio Rc auto di Facile.it che stima che questa situazione riguarderà il 2,58% del campione. Un dato che non solo risulta essere inferiore a quello nazionale (3,76%), ma è anche più basso rispetto al dato regionale del 2018, quando la percentuale degli automobilisti friulani che ha fatto i conti con un peggioramento della classe di merito era del 3,32%.

Buone notizie, invece, per gli automobilisti virtuosi; a dicembre 2019, per assicurare un veicolo a quattro ruote in Friuli-Venezia Giulia occorrevano, in media, 379,56 euro, vale a dire l’8,98% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. Il dato è stato calcolato sulla base di 136.453 preventivi di rinnovo RC auto e relative migliori offerte medie disponibili online.

Analizzando il campione su base provinciale emerge che Gorizia è la provincia che ha registrato la percentuale più alta di automobilisti che hanno denunciato all’assicurazione un sinistro con colpa (3,53%). Segue nella graduatoria la provincia di Trieste, dove la percentuale di chi ha dichiarato un incidente con colpa è pari al 3,17%. Valori inferiori alla media regionale, invece, per le province di Udine (2,32%) Pordenone (2,11%).

Guardando più da vicino il profilo degli automobilisti friulani “colpevoli”, la prima differenza che emerge è legata al sesso: fra gli uomini la percentuale è pari al 2,50%, mentre nel campione femminile sale al 2,74%.

Analizzando il campione in base alle professioni emerge che al primo posto si posizionano i pensionati; sono loro la categoria che, in percentuale, ha dichiarato più sinistri con colpa (3,40%). Al secondo posto si trovano gli insegnanti, con una percentuale pari al 3,08%. Nel senso opposto, invece, si trovano i disoccupati (1,58%) e le forze armate (2,31%).