Reana del Rojale ricorda i partigiani trucidati a Bivio Morena

Per ricordare gli avvenimenti dell’agosto del 1944, ed in particolare l’uccisione dei due patrioti osovani Gian Carlo Marzona “Piero” e Fortunato Delicato “Bologna” l’Apo e l’Anpi, in collaborazione con il Comune di Reana del Rojale, hanno organizzato la cerimonia che quest’anno si terrà domenica 29 agosto, presso il cippo al Bivio Morena.

Dopo la posa delle corone è prevista una breve cerimonia religiosa tenuta da don Marco Minin, cappellano della Brigata Julia. Faranno seguito i saluti del Sindaco di Reana Emiliano Canciani, dei due presidenti Dino Spanghero per l’ANPI e Roberto Volpetti per l’APO mentre l’orazione ufficiale della cerimonia sarà tenuta da Lorenzo Marzona, nipote di Gian Carlo e vice presidente dell’Apo.



Il mese di agosto del 1944 è ancora ricordato nel Rojale per i drammatici avvenimenti che vi accaddero, in particolare nella giornata di Ferragosto: quel giorno infatti prese il via un imponente rastrellamento dei tedeschi che investì la vasta zona compresa fra Ribis e Qualso. I tedeschi così volevano mettere fine allo stillicidio di attentati che quasi quotidianamente interessavano la linea ferroviaria Pontebbana: i “guastatori” della Osoppo, riforniti e istruiti dagli agenti della missione britannica, facevano esplodere il plastico sotto le rotaie costringendo il transito dei treni a lunghe interruzioni.

I tedeschi decisero quindi di attuare una azione di forza, per convincere la popolazione a non dare sostegno agli osovani. Nella mattinata del 15 agosto circa un centinaio di soldati tedeschi e fascisti, iniziarono un sistematico rastrellamento. Vennero fermate 5/600 persone che furono radunate nella piazza della chiesa di Reana dove si era appostato un reparto tedesco con le mitragliatrici. Verso le cinque del pomeriggio giunsero numerosi camion e pullman i quali, dopo aver caricato i prigionieri, ripartirono alla volta di una caserma udinese. Una buona parte dei prigionieri fu liberata nei giorni successivi, dopo gli accertamenti, ma alcuni furono deportati nei campi di concentramento e alcuni di questi purtroppo non vi fecero ritorno. Ma un altro fatto sconvolse quella giornata che avrebbe dovuto essere di festa: due osovani, Gian Carlo Marzona “Piero” e Fortunato Delicato “Bologna” furono fermati al Bivio Morena e nella perquisizione che seguì vennero trovate le armi che trasportavano. Per loro non ci fu scampo: furono messe in atto le disposizioni previste in questo caso, con la fucilazione immediata senza alcun processo. I corpi di Piero e Bologna furono lasciati per ore sulla strada così che la gente di Reana, transitando sui camion sulla quale era stata caricata a forza, vide la scena dei due cadaveri stesi a terra.