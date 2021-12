Record di iscritti al Fai di Pordenone

Per la Delegazione Fai di Pordenone è tempo di bilanci: dopo un anno non facile com'è stato il 2020, si è verificato un vero boom delle iscrizioni in provincia che hanno superato quota 900, record assoluto per la fondazione nata nel 1975 e che conta oltre 60 beni di proprietà in tutta Italia.



E’ stato un anno di cambiamenti, alle prese con la pandemia e con un importante rinnovo delle cariche: “Una grande novità di quest'anno – dichiara il capodelegazione Riccardo Pasqualis – è rappresentata dalla composizione della delegazione, che vede diversi giovani volontari, molto competenti nei loro ambiti professionali, e che sono certo potranno dare un forte contributo alla fondazione. Ormai contiamo una cinquantina di volontari, divisi in tre gruppi locali, a Sacile, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, e un gruppo Giovani, composto in gran parte da neodiciottenni che agiscono concretamente per la salvaguardia dell'ambiente e dei beni culturali”.



“Siamo davvero soddisfatti del numero dei tesserati 2021, segno della fiducia che la gente nutre nel nostro operato, ma l’obiettivo per il 2022 della Delegazione FAI di Pordenone sarà quello di sensibilizzare la base degli iscritti e delle iscritte al tema della sostenibilità ambientale, che deve diventare sempre più centrale in ogni nostra attività.” conclude Pasqualis.