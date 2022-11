Reduci di Russia, a Cargnacco il ricordo del tenente Ugoni

A fine novembre di 80 anni fa moriva in terra di Russia il trentenne maestro elementare di San Michele al Tagliamento Antonio Ugoni, tenente della divisione Vicenza, nel corso di un combattimento a Gnilaja Balka. La sua figura e le vicende della stessa divisione Vicenza sono state ricordate oggi al Sacrario di Cargnacco nel corso di una cerimonia promossa dalla Sezione Giuliana, di Trieste e Gorizia, dell’Unione nazionale italiana Reduci di Russia (Unirr), con il supporto delle Sezioni Carnica e Friulana, alla quale sono tra gli altri intervenuti i sindaci dei comuni friulani di San Michele al Tagliamento, Flavio Maurutto, e di Pozzuolo del Friuli, Denis Lodolo.

Antonio Ugoni, nato nel 1912 a Pola da padre italiano e madre croata, maestro elementare dapprima proprio in Istria e poi a San Michele al Tagliamento (venne allontanato da Pola in quanto di madre croata), venne arruolato nella “Vicenza” nel 1935 e seguì le sorti della divisione in terra russa dal settembre ‘41 sino alla morte nel corso di un combattimento contro alcune formazioni partigiane.

Oggi a Cargnacco, dopo la deposizione di una corona d’alloro al cippo della “Vicenza” nel piazzale davanti alla chiesa e la celebrazione della Santa Messa, nella cripta del sacrario dedicato ai caduti e dispersi in Russia, è stato reso omaggio al loculo che custodisce le spoglie del ten. Ugoni, alla tomba del Soldato Ignoto in Russia e alla tomba di don Antonio Caneva.

Il Comune di San Michele al Tagliamento dal 2000, nella frazione di Villanova-Malafesta, ha dedicato un monumento ai venti giovani soldati nati o vissuti a San Michele al Tagliamento che non fecero ritorno dal fronte russo; tra questi ben undici erano inquadrati nella divisione Vicenza.