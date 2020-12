Regole di inclusione degli studenti universitari con disabilità

Nei giorni 9 e 10 dicembre 2020 si terrà il multiplier event relativo al progetto EUni4All-Network (Call – Erasmus+ - Key Action 2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA203 Strategic Partnerships in the field of Higher Education).

L'Università degli studi di Trieste partecipa al Forum come partner della Fondazione ONCE. Nel corso dell'evento è previsto l'intervento di Carlo Benedetti, postgraduate (MSc) student dell'Università di Trieste.

Sono partner della Fondazione ONCE (capofila), l'Università degli Studi di Trieste (Italia), il Forum Europeo della Disabilità (EDF), l'Università Orientale della Finlandia, l'Università di Porto (Portogallo), il Politecnico di Lublino (Polonia) e le Università spagnole di Murcia, Siviglia e Autónoma de Madrid.

Obiettivo dell’evento è presentare le “Linee guida degli Standard per l’inclusione universitaria degli studenti con disabilità”, elaborate nella prima fase del progetto.

Le Linee guida saranno oggetto di indagine in un ampio campione di Università europee ai fini dell’autovalutazione e dell’implementazione di buone prassi per l’inclusione e la mobilità degli studenti con disabilità.